Пластик загрожує "планеті Океан", треба діяти - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протягом наступних десяти років кількість пластику в морях збільшиться втричі, прогнозують вчені

Протягом найближчого десятиліття кількість пластику в морях та океанах може збільшитися втричі, якщо не вжити рішучих заходів, стверджує доповідь організації Foresight для британського уряду.

Пластикове сміття - одна з загроз світовому океану, поряд з підвищенням рівня морів, зростанням температури води, а також забрудненням водного середовища.

Разом з тим, у звіті "Майбутнє світового океану", який підготували на замовлення уряду Великої Британії, йдеться про те, як можна заробити на "океанічній економіці".

За прогнозами, доходи в цій сфері виростуть вдвічі та сягнуть двох трильйонів фунтів до 2030 року.

Вченим треба поспішати

Автори дослідження наполягають, що людству треба більше знати про океан. На їхню думку, місія до "планети Океан" не менш важлива, ніж експедиції на Місяць чи Марс.

Один з авторів доповіді, професор Едвард Хілл з Британського національного океанографічного центру сказав в інтерв'ю BBC: "Океан критично важливий для майбутнього нашої економіки. Дев'ять мільярдів людей потребують його, оскільки це джерело продовольства. А нам так мало відомо про його нинішній стан".

"Ми витрачаємо величезні гроші на дослідження космосу, виявляємо небувалий ентузіазм, організовуючи космічні експедиції. При тому, що ми досліджуємо мертвий простір. А океан сповнений життя. Нам потрібна експедиція до "планети Океан", - каже професор.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Людству потрібна експедиція до "планети Океан", впевнений професор Хілл

Інший дослідник, провідний вчений департаменту охорони навколишнього середовища британського уряду Ієн Бойд, додає: "Це постійний процес - нові відкриття приводять до необхідності нових досліджень, і ми - вчені - не завжди за цим процесом встигаємо. Я підозрюю, що законодавство в цьому питанні відстає".

Його турбує те, що вітрогенератори, нафтові платформи та інші механізми видобутку природних копалин з'являються в малодосліджених ділянках океану: "Вчені мають потрапляти туди раніше з бізнесменів, або, принаймні, разом з ними, аби забезпечити належний контроль над діяльністю компаній".

У звіті вказують на різні проблеми, зокрема і на кількість пластикового сміття, обсяги якого в океані, за прогнозами, будуть зростати.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Вчені впевнені, що пластикове сміття загрожує світовому океану

Загроз для океану, на думку вчених дуже багато: це і пестициди в стокових водах, і добрива з ферм, і промислові токсини, й відходи фармацевтичних виробництв.

Якщо урядам різних країн вдасться врятувати біологічну різноманітність океану, вони можуть отримати різні вигоди від його освоєння, наприклад, нові сировинні ресурси чи навіть ліки від раку.

За прогнозами авторів дослідження, найдинамічнішими сферами "океанічної економіки" використання енергії морського вітру, вирощування різних аквакультур (риби, водорості, тощо) та переробка риби. Очікують також збільшення обсягів промислового вилову риби.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Автори прогнозують, що найдинамічнішими сферами "океанічної економіки" стануть використання енергії морського вітру, вирощування різних аквакультур та переробка риби

Цей останній пункт особливо турбує Рейчел Джонс - океанолога Лондонського зоопарку. В розмові з кореспондентом BBC вона ділиться своїми сумнівами: "Враховуючи, що вже зараз 90% всього видобутку риби перебуває на рівні лімітів, встановлених біологами, чи навіть перевищує їх - зовсім незрозуміло, про яке збільшення обсягу риболовного промислу може йтися".

Звіти Foresight створюють експерти для того, аби в загальних рисах ознайомити міністрів британського уряду із ситуацією в тій чи іншій сфері та надати прогноз.