Трампу радили не вітати Путіна, він зробив по-своєму

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Радники Дональда Трампа застерігали його від привітання Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах, повідомляють американські ЗМІ.

Порада президенту США щодо телефонної розмови з президентом Росії звучала: "Не вітати".

Деякі світові лідери не захотіли вітати Путіна після того, як брати участь у виборах заборонили його основному противнику - Олексію Навальному.

Проте американський президент подзвонив йому та привітав з перемогою. Дональд Трамп назвав розмову з Путіним "дуже хорошою".

Також він додав, що хотів би зустрітися з Путіним та обговорити ситуацію в Україні, Сирії та на Корейському півострові.

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Республіканець Джон Маккейн розкритикував Трампа за такі дії.

"Американський президент не веде за собою вільний світ, поздоровляючи диктаторів з перемогами на фальшивих виборах. Зробивши це з Володимиром Путіним, президент Трамп образив кожного російського громадянина, якого позбавили права голосу на вільних і справедливих виборах, аби визначити майбутнє своєї країни", - сказав пан Маккейн в заяві.

Аналіз Ентоні Цурчера, BBC News, Вашингтон

Повідомляють, що Дональд Трамп відійшов від сценарію. Знову. Або, можливо, він ніколи не читає записки про те, що він повинен уникати привітання іноземного лідера, якого звинувачують у впливі на політику США та причетності до вбивства колишнього шпигуна.

Чому? Під час кампанії Трамп хвалив Володимира Путіна. Навіть зараз його позиція здається незмінною. Учора у Білому домі президент США був дуже зацікавлений обговорити плани щодо особистої зустрічі з Путіним.

І знову здається, що Трамп суперечить власній адміністрації. В той час, коли США засудили атаку в Солсбері та запровадили санкції, пов'язані з втручанням у вибори в 2016 році, президент в публічних виступах та твітах обрав м'якший тон.

Ці останні події свідчать про розрив між американським президентом та його радником з національної безпеки Гербертом Макмастером. Видається, що президент не довіряє своїй команді з зовнішньої політики. Це погіршує ситуацію.

Чергові президентські вибори в Росії пройшли 18 березня. На них переміг чинний президент Володимир Путін, для якого це вже четвертий термін на президентській посаді.