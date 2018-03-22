Світ ламає голову: якого кольору ці м'ячі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption То якого ж кольору ці м'ячі?

Ці тенісні м'ячики жовті чи зелені? Здається, просте питання - тенісні м'ячі, очевидно, жовті. Але дехто говорить, що вони зелені.

А ще є люди, які кажуть, що вони обох кольорів.

Так якого ж кольору ці тенісні м'ячики? На щастя, світова Асоціація тенісистів-професіоналів дала нам відповідь.

На одному з відео, яке набрало 315 тисяч переглядів, зірку тенісу Роджера Федерера запитують про колір м'ячів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зірка тенісу Роджер Федерер каже, що вони жовті

"Вони жовті, чи не так?", - каже швейцарський тенісист.

Для декого цих слів Федерера було достатньо. Одна людина сказала: "Якщо Роджер каже, що вони жовті, то вони жовті". А інша: "Я завжди вважав, що ці тенісні м'ячі зелені. Але якщо Роджер Федерер каже, що вони жовті, я не можу сперечатися".

"Роджер Федерер помиляється", - заявив один користувач Twitter, а інший сказав, що це колір "флуоресцентний жовтий", який також можна сприймати, як зелений.

Так чому ж деякі люди бачать різні кольори?

Відповідь може полягати у попередній оптичній ілюзії, яка раніше викликала суперечки в ситуації з білою та золотою сукнею. Чи вона була синьою та чорною?

Фото сукні розділило людей в соцмережах, а тренд #TheDress заполонив весь світ в лютому 2015 року.

Професор кафедри з вивчення кольорів та технологій в Лідському університеті Стівен Вестленд каже, що спосіб, за допомогою якого люди бачать кольори, різний.

"Ми не завжди бачимо колір однаковим способом. Дивно, що це не відбувається частіше", - підкреслив науковець.

"Цілком можливо, що люди можуть бачити різні кольори, але неможливо знати, хто з них правий", - вважає пан Вестленд.