Світ ламає голову: якого кольору ці м'ячі?
Ці тенісні м'ячики жовті чи зелені? Здається, просте питання - тенісні м'ячі, очевидно, жовті. Але дехто говорить, що вони зелені.
А ще є люди, які кажуть, що вони обох кольорів.
Так якого ж кольору ці тенісні м'ячики? На щастя, світова Асоціація тенісистів-професіоналів дала нам відповідь.
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На одному з відео, яке набрало 315 тисяч переглядів, зірку тенісу Роджера Федерера запитують про колір м'ячів.
"Вони жовті, чи не так?", - каже швейцарський тенісист.
Для декого цих слів Федерера було достатньо. Одна людина сказала: "Якщо Роджер каже, що вони жовті, то вони жовті". А інша: "Я завжди вважав, що ці тенісні м'ячі зелені. Але якщо Роджер Федерер каже, що вони жовті, я не можу сперечатися".
"Роджер Федерер помиляється", - заявив один користувач Twitter, а інший сказав, що це колір "флуоресцентний жовтий", який також можна сприймати, як зелений.
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Так чому ж деякі люди бачать різні кольори?
Відповідь може полягати у попередній оптичній ілюзії, яка раніше викликала суперечки в ситуації з білою та золотою сукнею. Чи вона була синьою та чорною?
Фото сукні розділило людей в соцмережах, а тренд #TheDress заполонив весь світ в лютому 2015 року.
Професор кафедри з вивчення кольорів та технологій в Лідському університеті Стівен Вестленд каже, що спосіб, за допомогою якого люди бачать кольори, різний.
"Ми не завжди бачимо колір однаковим способом. Дивно, що це не відбувається частіше", - підкреслив науковець.
"Цілком можливо, що люди можуть бачити різні кольори, але неможливо знати, хто з них правий", - вважає пан Вестленд.