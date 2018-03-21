Facebook та бази даних: що робитиме Цукерберг?

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Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг визнав помилки після розгортання скандалу навколо компанії Cambridge Analytica.

Він пообіцяв впровадити зміни, які ускладнять можливість сторонніх програм збирати інформацію про користувачів.

Марк Цукерберг сказав, що відбулося "порушення довіри" між Facebook та розробником програми Олександром Коганом з Cambridge Analytica.

Але разом з тим, відбулося і порушення довіри "між Facebook та людьми, які діляться своїми даними".

"Я запустив Facebook, і врешті-решт я відповідаю за те, що відбувається на нашій платформі", - сказав Цукерберг у виступі на його сторінці Facebook.

Для вирішення цих проблем Facebook прийме ряд заходів:

дослідить усі додатки, які мали доступ до великої кількості інформації

проведе повну перевірку додатків з підозрілою активністю

заборонить розробників, які не дають згоду на аудит

заборонить розробників, які зловживали особистою інформацією

За словами Марка Цукерберга, Facebook у майбутньому:

обмежить доступ розробників до ще більшої кількості даних, аби запобігти іншим видам зловживань

буде видаляти доступ розробників до даних користувача, якщо той не використовував додаток протягом трьох місяців

зменшить кількість даних, які надають користувачі, коли заходять - лишать ім'я, фотографію профілю та адресу електронної пошти

вимагатиме від розробників питати дозвіл та підписувати контракт про доступ до постів чи інших приватних даних

Скандал з Cambridge Analytica

У США та Європі розгорнувся скандал навколо використання британською компанією Cambridge Analytica персональних даних із соціальних мереж для впливу на вибори.

Фірму звинувачують в несанкціонованому використанні даних 50 млн користувачів соціальної мережі Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.

Британський телеканал Channel 4 провів розслідування, згідно з яким, соціальна мережа Facebook передавала інформацію щодо користувачів аналітичним компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories, які на основі цих даних могли впливати на результати виборів у провідних країнах світу.

Згідго з розслідуванням, Cambridge Analytica також могла зіграти певну роль під час проведення референдуму з питання про вихід Британії з ЄС.

Британський комісар із захисту інформації Елізабет Денем заявив. що хоче отримати ордер на обшук для вивчення баз даних і серверів, які використовувала Cambridge Analytica.

А американські та британські політики закликали засновника та виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга дати свідчення щодо цієї ситуації.

У свою чергу компанія Cambridge Analytica всі звинувачення заперечує.