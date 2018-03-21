Facebook та бази даних: що робитиме Цукерберг?
Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг визнав помилки після розгортання скандалу навколо компанії Cambridge Analytica.
Він пообіцяв впровадити зміни, які ускладнять можливість сторонніх програм збирати інформацію про користувачів.
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Марк Цукерберг сказав, що відбулося "порушення довіри" між Facebook та розробником програми Олександром Коганом з Cambridge Analytica.
Але разом з тим, відбулося і порушення довіри "між Facebook та людьми, які діляться своїми даними".
"Я запустив Facebook, і врешті-решт я відповідаю за те, що відбувається на нашій платформі", - сказав Цукерберг у виступі на його сторінці Facebook.
Для вирішення цих проблем Facebook прийме ряд заходів:
- дослідить усі додатки, які мали доступ до великої кількості інформації
- проведе повну перевірку додатків з підозрілою активністю
- заборонить розробників, які не дають згоду на аудит
- заборонить розробників, які зловживали особистою інформацією
За словами Марка Цукерберга, Facebook у майбутньому:
- обмежить доступ розробників до ще більшої кількості даних, аби запобігти іншим видам зловживань
- буде видаляти доступ розробників до даних користувача, якщо той не використовував додаток протягом трьох місяців
- зменшить кількість даних, які надають користувачі, коли заходять - лишать ім'я, фотографію профілю та адресу електронної пошти
- вимагатиме від розробників питати дозвіл та підписувати контракт про доступ до постів чи інших приватних даних
Скандал з Cambridge Analytica
У США та Європі розгорнувся скандал навколо використання британською компанією Cambridge Analytica персональних даних із соціальних мереж для впливу на вибори.
Фірму звинувачують в несанкціонованому використанні даних 50 млн користувачів соціальної мережі Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.
Британський телеканал Channel 4 провів розслідування, згідно з яким, соціальна мережа Facebook передавала інформацію щодо користувачів аналітичним компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories, які на основі цих даних могли впливати на результати виборів у провідних країнах світу.
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Згідго з розслідуванням, Cambridge Analytica також могла зіграти певну роль під час проведення референдуму з питання про вихід Британії з ЄС.
Британський комісар із захисту інформації Елізабет Денем заявив. що хоче отримати ордер на обшук для вивчення баз даних і серверів, які використовувала Cambridge Analytica.
А американські та британські політики закликали засновника та виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга дати свідчення щодо цієї ситуації.
У свою чергу компанія Cambridge Analytica всі звинувачення заперечує.