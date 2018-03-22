Жан Рено про Україну: Карпати красиві, українці добрі
Французький актор Жан Рено на прес-конференції у Києві розказав про враження від перебування в Карпатах, де проходили зйомки фільму "Останній крок".
У стрічці він грає одну з головних ролей. Фільм планують представити взимку 2019 року, її сценаристом та режисером є Фредерік Петижан.
"В мене було сильне бажання відвідати Карпати, адже там дуже красива природа. Згадуючи (зйомки - Ред.), було дуже холодно, але перед нами був ліс неймовірної краси", - розказав актор.
Він розповів, що "українці були дуже добрими і я дуже щасливий". "Я б хотів повернутися сюди з новим проектом", - додав Рено.
Актору сподобалося зніматися в цьому фільмі, він намагався бути максимально переконливим у своїй ролі.
А відповідаючи на запитання журналістів, чи можна порівнювати його новий персонаж з Леоном кілером в культовій стрічці Люка Бессона, актор відповів, що аналогій шукати не варто.
У свою чергу Фредерік Петижан повідомив, що стрічка "Останній крок" вже відзнята на 70%. Основною локацією в ній є українські Карпати, а деякі сцени знімали в Києві на Подолі.
За сюжетом, герой Рено - найбільш розшукуваний найманий убивця - насолоджується самотньою відставкою на березі віддаленого озерця в Канаді.
У його шале знаходить прихисток дівчина, що перебуває при смерті після тяжкого нещасного випадку. Чоловік, який усе життя вбивав, вперше рятує життя.
За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, співпраця з зірками такого масштабу - це "черговий етап" для розвитку української кіноіндустрії.
У коментарі ВВС Україна в лютому пан Іллєнко повідомив про важливість того, що в проекті погодився зніматися "актор такого масштабу".
"Це і є справжня європейська інтеграція", - додав він та відзначив, що українське кіно виходить на новий рівень.
Держкіно в січні уклало контракт з українською компанією "Іст Вест Продакшн" про надання цій стрічці державної фінансової підтримки розміром 21,6 млн грн.
Загальна вартість виробництва фільму - 73,9 млн грн.
З французького боку виробництво картини здійснюють компанії East 35 та Seven 52.
Режисером і автором сценарію фільму є француз Фредерік Петіжан. Оператором-постановником - триразовий лауреат премії "Сезар" Тьєррі Арбогаст.
Окрім Жана Рено, у фільмі зіграє канадська акторка Сара Лінд, на рахунку якої фільми "Табір", "Особисте", "Вовк-поліцейський" та "Екзорцизм Моллі Гартлі".
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