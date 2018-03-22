У парламенті Нідерландів чоловік спробував вчинити самогубство

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Місцеві ЗМІ повідомляють, що самогубство спробував вчинити активіст, який проводив кампанію за легалізацію маріхуани

Під час дебатів у парламенті Нідерландів чоловік спробував вбити себе, зістрибнувши з балкона для гостей у залу засідань.

Місцеві ЗМІ повідомили, що мова йде про активіста, який проводив кампанію за легалізацію марихуани.

За словами очевидців, чоловік поводився досить нервово. Він прив'язав щось до поручня та стрибнув з висоти у кілька метрів.

Поліція повідомила, що 65-річному чоловіку надали медичну допомогу. Наскільки серйозними є його травми, поки що невідомо.

На відео, яке поширили користувачі в соцмережах, чоловік лежить на столі, йому надають медичну допомогу, а потім виносять із зали засідань на ношах.

Голландська газета De Telegraaf повідомила, що цей активіст кілька тижнів проводив пікети за легалізацію гашишу та марихуани біля будівлі парламенту в Гаазі.

Марихуана в Нідерландах є забороненою. Проте поліція не переслідує людей за володіння та продаж невеликих її обсягів.