У парламенті Нідерландів чоловік спробував вчинити самогубство
Під час дебатів у парламенті Нідерландів чоловік спробував вбити себе, зістрибнувши з балкона для гостей у залу засідань.
Місцеві ЗМІ повідомили, що мова йде про активіста, який проводив кампанію за легалізацію марихуани.
За словами очевидців, чоловік поводився досить нервово. Він прив'язав щось до поручня та стрибнув з висоти у кілька метрів.
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Поліція повідомила, що 65-річному чоловіку надали медичну допомогу. Наскільки серйозними є його травми, поки що невідомо.
На відео, яке поширили користувачі в соцмережах, чоловік лежить на столі, йому надають медичну допомогу, а потім виносять із зали засідань на ношах.
Голландська газета De Telegraaf повідомила, що цей активіст кілька тижнів проводив пікети за легалізацію гашишу та марихуани біля будівлі парламенту в Гаазі.
Марихуана в Нідерландах є забороненою. Проте поліція не переслідує людей за володіння та продаж невеликих її обсягів.