Трамп анонсував торгові обмеження щодо Китаю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп повідомив, що США введуть мита на китайські товари вартістю 60 млрд доларів

Білий дім планує ввести імпортні мита на китайські товари вартістю 50-60 млрд доларів, і обмежити китайські інвестиції в економіку США.

В адміністрації Дональда Трампа наголосили, що такі кроки необхідні для протидії недобросовісній конкуренції і стануть розплатою за крадіжки інтелектуальної власності з боку Китаю.

Американські фондові ринки впали в четвер, оскільки повідомлення про нові мита викликали в інвесторів занепокоєння щодо початку глобальної торгової війни.

Вранці представники Білого Дому повідомили журналістам, що мита можуть ввести на китайські товари вартістю приблизно 50 млрд доларів.

Пізніше президент США Дональд Трамп підписав "Меморандум про обмеження щодо Китаю через економічну агресію" і повідомив, що йдеться про мита на товари вартістю до 60 млрд.

За його словами, США проводять з Китаєм переговори і зацікавлені в "еквівалентних" умовах торгівлі для американських компаній.

Чому США пішли на такий крок?

У серпні 2017 року Дональд Трамп доручив провести розслідування щодо китайської торгової політики.

У Білому домі повідомили, що в доповіді за підсумками розслідування виявили низку "недобросовісних" практик у Китаї, зокрема обмеження права власності для іноземних компаній. Така політика змушувала іноземні компанії передавати технології китайським компаніям.

В доповіді також йдеться про докази того, що Китай створює "несправедливі" умови для американських компаній, спрямовує інвестиції в стратегічні галузі США, проводить і підтримує кібератаки.

Білий дім заявив, що має перелік понад тисячі товарів, на які введуть нові імпортні мита.

За словами американських чиновників, США також вивчають шляхи обмеження китайських інвестицій в США.

Як реагує Китай

Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що готово ухвалити контрзаходи щодо американських товарів.

"Китай не буде сидіти на місці і дозволяти шкодити своїм законним правам та інтересам і обов'язково вживатиме всіх необхідних заходів", - наголошується в заяві китайського міністерства.

Від китайських контрзаходів можуть постраждати американські фермери з штатів так званого Кукурудзяного поясу. Ці штати на виборах 2016 року переважно голосували за Дональда Трампа.

Китай є третім ринком для американського експорту, одним з найбільших покупців американської сої, зерна та свинини.