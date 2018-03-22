Вчені встановили походження крихітної мумії з Чилі

Копирайт изображения EMERY SMITH Image caption Аналіз ДНК показав, що мумія належить новонародженому

Вчені дослідили 15-сантиметровий муміфікований скелет з Чилі і встановили, що він належить новонародженому з численними мутаціями в ключових генах.

Попри розмір мумії, початкові аналізи показали, що кістки належали дитині віком від шести до восьми років.

Ці незвичні особливості призвели до спекуляцій про походження мумій.

Тепер аналіз ДНК вказує на те, що вік кісток та інші аномалії можуть бути результатом генетичних мутацій.

Деталі дослідження вчені опублікували в журналі Genome Research.

Окрім невеликого зросту, вчених у цьому скелеті здивували кілька незвичайних фізичних особливостей - менша кількість ребер та конусоподібна голова.

Мумію знайшли у 2003 році у сумці в покинутому гірняцькому містечку в пустелі Атакама.

Потім мумія, яку назвали "Ата", опинилася у приватній колекції в Іспанії.

В багатьох людей виникло питання, кому саме належать залишки.

У документальному фільмі "Сіріус" скелет з чилійської пустелі навіть навели як доказ відвідин Землі інопланетянами.