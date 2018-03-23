Отруєння Скрипаля: Євросоюз відкликав посла з Росії для консультацій

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Лідери ЄС наголосили, що за атакою в Британії з застосуванням отруйної речовини "дуже ймовірно" стоїть Росія, і вирішили відкликати з Москви посла ЄС "для консультацій".

На саміті у Брюсселі лідери країн ЄС погодилися з британським урядом, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за хімічну атаку в Британії.

У спільній заяві європейські лідери наголосили, що у справі про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки немає іншого "правдоподібного альтернативного пояснення".

Вони ухвалили рішення відкликати з Москви посла ЄС Маркуса Едерера "для консультацій" і підкреслили свою солідарність з Великою Британією.

Політичний редактор ВВС Лора Кунсберг зазначила, що навряд чи британському прем'єр-міністру Терезі Мей вдасться переконати інші країни ЄС вжити проти Росії ті ж заходи, які вжила Британія.

Хоча деякі лідери не виключили висилки російських дипломатів.

Копирайт изображения REX/SHUTTERSTOCK Image caption Сергій Скрипаль з дочкою Юлією, яких отруїли в Британії

Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що розглядає питання про висилку російських шпигунів з країни за прикладом Великої Британії.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас повідомив, що хоче "виразити солідарність" з Британією, але закликав до відповідальності у цьому питанні.

Росія заперечує будь-яку причетність щодо спроби отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.