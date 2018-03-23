Конфлікт довкола АТЕК: що відбувається

Копирайт изображения facebook.com/pg/politicalpartynationalcorps/ Image caption Приміщення заводу АТЕК

23 березня на території колишнього машинобудівного заводу АТЕК у Києві стався конфлікт між правоохоронцями і представниками "Національного корпусу", який орендує там приміщення.

"Національний корпус" звинувачує правоохоронців у блокуванні їхнього офісу. В організації заявили, що під час обшуку забрали особисті речі.

Поліція каже, що на заводі пройшли "слідчі дії". Йдеться про розслідування розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

"Забрали особисті речі"

На територію заводу вдерлися невідомі люди у формі поліцейських без відзнак, заявили у Нацкорпусі вранці у п'ятницю, 23 березня. Були заблоковані приміщення громадських організацій "Азовського руху", рекрутингового центру "Азову".

"Силовики зламали двері та провели незаконні та протиправні обшуки у приміщеннях - без присутності слідчого і понятих", - йдеться у заяві "Національного корпусу" на сторінці у Facebook.

У корпусі кажуть про переслідування і "тиск за вказівкою з Банкової". На деякий час представники націоналістичних організацій заблокували вхід на територію заводу і правоохоронців всередині. Біля приміщення зібрався натовп понад 100 людей.

Справа про 50 млн грн

Поліція проводить слідчі дії за санкцією суду, розповів ВВС NEWS Україна речник поліції Ярослав Тракало. На заводі пройшли обшуки і вилучили документи.

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За його словами, йдеться про розслідування справи про "розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем". Розтрата була на суму близько 50 млн гривень.

При цьому пан Тракало підкреслив, що громадські організації не є предметом інтересу поліції, а слідчі дії проходять на території кількох регіонів України.

Як розповів кореспондент ВВС News Україна з місця події, станом на 13:00 брама підприємства розблокована.