Невідомий захопив заручників у супермаркеті на півдні Франції

Копирайт изображения GOOGLE MAPS Image caption Супермаркет, в якому утримують заручників

Невідомий чоловік захопив кілька покупців супермаркету в містечку Треб, що в південно-західній частині Франції.

Прокурор каже, що нападник стверджує, що він належить до угруповання "Ісламська держава".

Водночас в результаті вистрілу в тому ж регіоні вбито поліцейського.

Поліцейський отримав вогнепальне поранення в плече в Каркассоне в південно-західній частині Франції.

Чоловік відкрив вогонь по групі поліцейських, які повернулися в відділення після чергування.

Тоді ж надійшла інформація про захоплення заручників у містечку Треб, розташованому в цьому ж окрузі.

На місце обох випадків виїхали працівники поліції.