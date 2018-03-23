Невідомий захопив заручників у супермаркеті на півдні Франції
Невідомий чоловік захопив кілька покупців супермаркету в містечку Треб, що в південно-західній частині Франції.
Прокурор каже, що нападник стверджує, що він належить до угруповання "Ісламська держава".
Водночас в результаті вистрілу в тому ж регіоні вбито поліцейського.
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Поліцейський отримав вогнепальне поранення в плече в Каркассоне в південно-західній частині Франції.
Чоловік відкрив вогонь по групі поліцейських, які повернулися в відділення після чергування.
Тоді ж надійшла інформація про захоплення заручників у містечку Треб, розташованому в цьому ж окрузі.
На місце обох випадків виїхали працівники поліції.