Надія Савченко оголосила голодування

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко у Шевченківському суді Києва

Обвинувачена у підготовці терористичного акту Надія Савченка під час обрання їй запобіжного заходу у Шевченківському суді оголосила про початок голодування.

"Якщо я залишаюсь у в'язниці, доведу народу, що я герой. Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня", - заявила Надія Савченко.

"Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій", - додала політик. Вона сподівається, що зможе голодувати довше 83 днів, як це вона витримала у Росії.

Шевченківський суд Києва обирає Надії Савченко запобіжний захід. За українським законодавством, з такими звинуваченнями їй мають обрати арешт на два місяці.

Надія Савченко вважає, що вже є політичне рішення влади тримати її у в'язниці.

Служба безпеки України затримала Надію Савченко 22 березня після того, як Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.

У четвер генпрокурор Юрій Луценко представив у парламенті підозру щодо Надії Савченко.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком запланували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.

Прокурори у суді вимагають саме арешту, наполягаючи, що на свободі вона може перешкоджати слідству. За їхніми словами, їй загрожує довічне ув'язнення.

Під час судового засідання Надія Савченко одягнена у футболку з тризубом, схожу на ту, яку вона одягала під час суду в Росії.

Вона поскаржилась на умови утримання в СІЗО.

"У СІЗО в мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність. Я не можу роздягнутися, щоб мене не знімали відеокамери, не можу сходити в туалет, щоб не знімали відеокамери", - заявила пані Савченко.

Вона вважає, що українське СІЗО нічим не відрізняється від російського, або навіть гірше.

Під час судового засідання Надія Савченко перебувала не у клітці, а сиділа поруч зі своїми адвокатами. Вона також відмовилась пояснити, хто оплачує послуги трьох адвокатів.

Звинувачення проти Савченко

За версією слідства, для здійснення задуманого Надія Савченко нібито підмовила низку офіцерів Збройних сил України, зокрема і бійців 8-го полку спеціального призначення. Проте військові попередили СБУ та записували всі дії та плани пані Савченко.

Копирайт изображения Reuters Image caption Надія Савченко під час судового засіданні у Росії в 2015 році

Слідство представило докази, що Надія Савченко та Володимир Рубан двічі організували перевезення зброї з "ДНР".

Також депутатам показали відео оперативної зйомки, на яких Надія Савченко з паном Рубаном та військовими обговорювали деталі майбутніх нападів та вбивств.

На записах пані Савченко говорила, що подібний план узгоджений з керівником "ДНР".

"Фантазії та вигадки"

"Моя справа політично мотивована", - заявила у суді пані Савченко.

Надія Савченко заперечує намір здійснити терористичний акт та вбити керівництво країни.

За її словами, вона більше року знала про стеження за собою і про діяльність підісланих до неї агентів влади. Тому під запис фантазувала та просто вигадувала неймовірні сценарії, які не планувала втілювати у життя.

Вона визнала, що дійсно перевозила зброю з "ДНР", проте робила це для того, що з неї не вбивали українських військових.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надію Савченко звинувачують у тому, що вона організувала перевезення зброї з "ДНР" разом з Володимиром Рубаном

За лінію розмежування, за її словами, вона їздила, щоб передавати допомогу українським військовополоненим та домовлялись про їхнє звільнення.

Під час засідання суду Надія Савченко знову озвучила інформацію, що адміністрація президента тричі наказувала її вбити.

Вперше цю інформацію вона оприлюднила 20 березня, з того часу АП не коментувала таку заяву пані Савченко.

За словами пані Савченко, вона стала небезпечною для влади після того, як вона оголошувала намір брати участь у виборах президента та почала створювати власну партію.

Виступаючи у суді, пані Савченко також звинуватила українську владу у здачі Криму та розв'язанні війни на Донбасі.

З російської в'язниці в українську

Надія Савченко - професійний військовий льотчик, яка пішла на Донбас добровольцем навесні 2014 року.

Там вона потрапила в полон і майже два роки провела у російській в'язниці. Під час перебування в Росії вона стала народним депутатом України, адже партія "Батьківщина" зробила її першим номером свого виборчого списку восени 2014 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко під час позбавлення її депутатської недоторканності

У Росії її звинувачували у причетності до вбивства на Луганщині російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу.

Під час судового процесу у Росії Надія Савченко оголошувала голодування. Вона стверджує, що голодування тривало понад 80 днів.

У травні 2016 року Надію Савченко обміняли на двох росіян Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, яких взяли у полон на Донбасі.

Одразу після повернення президент України надав їй звання "Герой України".

Проте невдовзі після повернення пані Савченко почала робити скандальні заяви щодо необхідності вести діалог з керівниками "ДНР" та "ЛНР", що різко змінило ставлення до неї.

Фракція "Батьківщина" навіть виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

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