В Австралії на берег викинулися 150 дельфінів

Копирайт изображения WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT Image caption Біля половини дельфінів не вижили

Біля 150 короткоплавникових гринд викинулися на берег в Австралії. Триває масштабна рятувальна операція.

Дельфінів помітили з риболовецького човна біля пляжу в 300 км від Перта у п'ятницю зранку.

Біля половини дельфінів на момент виявлення були вже мертві, кажуть чиновники з адміністрації штату Західна Австралія.

Місцева влада проводить операцію з порятунку інших тварин, які ще лишаються на пляжі.

"Чи вдасться нам повернути цих дельфінів в море, залежить від того, скільки в них буде сил, а також від погоди - вітру і, можливо, дощу", - каже працівник австралійського екологічного відомства Джеремі Чік.

За словами чиновників, це короткоплавникові гринди, вид дельфінів, які іноді масово викидаються на берег.

Копирайт изображения WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT Image caption Чому тварини викинулися на берег - не відомо

Австралійські ЗМІ повідомляють, що на пляжі зараз знаходяться кілька десятків рятувальників.

Влада просить людей не заходити у воду: тіла гринд можуть привернути увагу акул.

Короткоплавникові гринди можуть сягати 3,5 - 6,5 метрів в довжину.

Вчені ще не знають, чому ці дельфіни іноді масово викидаються на берег. Можливо, це відбувається з хворими чи пораненими тваринами, або через помилку в навігації.

При цьому, на думку вчених, сигнали про допомогу, які надсилають ці дельфіни, можуть привести до берега інших.