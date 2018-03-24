Спалення поляком тризуба у Тернополі: мати виправила вчинок сина

Копирайт изображения Ssu.gov.ua Image caption Хлопець зняв дерев'яний герб та кинув у вогонь

Матір 19-літнього поляка, якого СБУ депортувала за спалення герба України у ресторані "Коза" в Тернополі, приїхала виправити вчинок сина.

Про це ВВС News Україна повідомив власник ресторану Олег Макогін.

За його словами, жінка приїхала до Тернополя і встановила новий герб України на місце, де висів знищений її сином тризуб.

12 березня Служба безпеки України повідомила про депортацію з України громадянина Польщі, який навчався в медичному університеті в Тернополі.

Причиною стало те, що, перебуваючи у ресторані "Коза", громадянин Польщі спалив дерев'яний стилізований герб України.

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Служба безпеки звинуватила його у вчинені хуліганських дій, які принижували національну гідність українців.

Проте складу злочину у його діях не побачили і кримінальну справу відкривати не стали.

Вибачення сина і матері

18 лютого група польських студентів із 8-10 чоловік святкували день народження. У цьому залі нікого окрім них не було, і хлопець зняв зі стіни герб та кинув його у камін.

Як розповів ВВС News Україна пан Макогін, спочатку у ресторані навіть не помітили зникнення гербу.

Наступного дня хлопці прийшли до ресторану і розповіли, що нібито забрали герб як сувенір. Проте, перевіривши камери спостереження, працівники побачили, що саме сталось насправді.

"Ми поспілкувались з тим молодим хлопцем, чому це сталось, як він ставиться до України. Казав, що це дія алкоголю, якась бравада, каявся і вибачався", - згадує власник закладу.

Копирайт изображения Ssu.gov.ua Image caption Спочатку хлопці стверджували, що забрали герб як сувенір, але записи камер спостереження зафіксували, як його вкинули у вогонь

Вони домовились, що просто віддати гроші за герб - замало, і він сам має виготовити тризуб і сам його встановити. Проте хлопець не встиг цього зробити через депортацію з України.

"Вчора неочікувано зателефонувала його мама, яка приїхала до Тернополя. Ввечері вона принесла виготовлений на замовлення герб. Мене вразило, що мама вирішила виправити помилку сина. Вона казала, що їй дуже соромно за вчинок сина", - розповів Олег Макогін.

За його словами, у їхньому закладі часто відпочивають поляки, які вчаться в освітніх закладах Тернополя, зокрема і медичному університеті, але подібних інцидентів раніше не траплялось.

Інцидент набув великого розголосу на фоні історичних суперечок між країнами на найвищому політичному рівні, а також атаками на українські та польські місця пам'яті на території обох держав.