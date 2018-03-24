Омбудсмен: Савченко голодує з вечора 23 березня
Надія Савченко почала голодування та останній раз їла ввечері 23 березня, повідомили в офісі уповноваженого з прав людини Людмили Денісової.
"Працівники секретаріату омбудсмена ознайомились з матеріалами з особової справи народного депутата і зустрілися з нею. Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня", - йдеться у повідомленні.
Зараз скарг Надії Савченко на здоров'я немає, а її прохання про доступ до гарячої води та душу задовольнили.
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Водночас, пані Савченко нарікала, що у неї в камері постійно ведеться відеоспостереження та затоновані вікна.
"Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було", - заявили в офісі омбудсмена.
23 березня обвинувачена у підготовці терористичного акту Надія Савченка під час обрання їй запобіжного заходу у Шевченківському суді оголосила про початок голодування.
"Якщо я залишаюсь у в'язниці, доведу народу, що я герой. Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня", - заявила Надія Савченко.
"Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій", - додала політик.
Вона сподівається, що зможе голодувати довше 83 днів, як це вона витримала у Росії.
Суд арештував її на два місяці.
Служба безпеки України затримала Надію Савченко 22 березня після того, як Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.
У четвер генпрокурор Юрій Луценко представив у парламенті підозру щодо Надії Савченко.
За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком запланували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.
Надія Савченко заперечує намір здійснити терористичний акт та вбити керівництво країни.
За її словами, вона більше року знала про стеження за собою і про діяльність підісланих до неї агентів влади. Тому під запис фантазувала та просто вигадувала неймовірні сценарії, які не планувала втілювати у життя.
З російської в'язниці в українську
Надія Савченко - професійний військовий льотчик, яка пішла на Донбас добровольцем навесні 2014 року.
Там вона потрапила в полон і майже два роки провела у російській в'язниці. Під час перебування в Росії вона стала народним депутатом України, адже партія "Батьківщина" зробила її першим номером свого виборчого списку восени 2014 року.
У Росії її звинувачували у причетності до вбивства на Луганщині російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу.
Під час судового процесу у Росії Надія Савченко оголошувала голодування. Вона стверджує, що голодування тривало понад 80 днів.
У травні 2016 року Надію Савченко обміняли на двох росіян Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, яких взяли у полон на Донбасі.
Одразу після повернення президент України надав їй звання "Герой України".
Проте невдовзі після повернення пані Савченко почала робити скандальні заяви щодо необхідності вести діалог з керівниками "ДНР" та "ЛНР", що різко змінило ставлення до неї.
Фракція "Батьківщина" навіть виключила Надію Савченко зі своєї фракції.
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