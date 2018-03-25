Година Землі: визначні архітектурні пам'ятки занурилися у темряву

Найвідоміші архітектурні пам'ятки світу занурюються в темряву на одну годину щороку.

Глобальна кампанія "година Землі" підвищує обізнаність про наслідки зміни клімату. Вона почалася в Австралії в 2007 році й зараз, за словами організаторів, в ній беруть участь 187 країн.

Ось лише деякі визначні місця з усього світу, де вимкнули освітлення 24 березня 2018 року.

Сідней, Австралія - Гарбор-Брідж та Сіднейський оперний театр

Перед акцією

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Під час акції

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Пекін, Китай - Національний стадіон ("Пташине гніздо")

Перед акцією

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Під час акції

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Куала-Лумпур, Малайзія - Вежі Петронас

Перед акцією

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Під час акції

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Тайбей, острів Тайвань - хмарочос Тайбей 101

Перед акцією

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Під час акції

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Сінгапур - супердерева у Садах біля затоки

Перед акцією

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Під час акції

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Нью-Делі, Індія - Брама Індії

Перед акцією

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Під час акції

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Рим, Італія - Колізей

Перед акцією

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Під час акції

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Афіни, Греція - храм Парфенон

Перед акцією

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Під час акції