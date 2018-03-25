Година Землі: визначні архітектурні пам'ятки занурилися у темряву
Найвідоміші архітектурні пам'ятки світу занурюються в темряву на одну годину щороку.
Глобальна кампанія "година Землі" підвищує обізнаність про наслідки зміни клімату. Вона почалася в Австралії в 2007 році й зараз, за словами організаторів, в ній беруть участь 187 країн.
Ось лише деякі визначні місця з усього світу, де вимкнули освітлення 24 березня 2018 року.
Сідней, Австралія - Гарбор-Брідж та Сіднейський оперний театр
Перед акцією
Під час акції
Пекін, Китай - Національний стадіон ("Пташине гніздо")
Перед акцією
Під час акції
Куала-Лумпур, Малайзія - Вежі Петронас
Перед акцією
Під час акції
Тайбей, острів Тайвань - хмарочос Тайбей 101
Перед акцією
Під час акції
Сінгапур - супердерева у Садах біля затоки
Перед акцією
Під час акції
Нью-Делі, Індія - Брама Індії
Перед акцією
Під час акції
Рим, Італія - Колізей
Перед акцією
Під час акції
Афіни, Греція - храм Парфенон
Перед акцією
Під час акції