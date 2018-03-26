Рейтинг аеропортів: Україна пролетіла

  • 26 березня 2018
Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY / Getty Images
Image caption Українські аеропорти до рейтингу не потрапили

Жоден український аеропорт не потрапив до рейтингу ста найкращих аеропортів світу за версією британської маркетингової компанії Skytrax.

Перелік опублікований на офіційному сайті компанії.

Найкращим аеропортом визнали сінгапурський хаб Чангі.

Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі визнали найкращим у світі

Також у п’ятірці корейський Інчхон, міжнародні аеропорти Токіо, Гонконгу, Дохи - столиці Катару.

З європейських аеропортів і першій десятці опинилися німецький Мюнхен (на шостій сходинці), британський Лондон Хітроу (8-й), швейцарський Цюрих (9-й) та німецький Франкфурт (10-й).

Міжнародний аеропорт Чангі у Сінгапурі

5 цікавих фактів

5000

рейсів на тиждень

200

напрямків

  • 60 млн пасажирів обслужили у 2017р.

  • 13 тис. кв.м. - загальна площа

  • На території є садок соняшників, лілій, кактусів

worldairportawards.com
changiairport.com

Дослідження проводилося з серпня 2017 року до лютого 2018-го. Загалом опитали більш як 13 мільйонів пасажирів у понад 550 аеропортах.

Учасники опитування розповіли в анкетах, наскільки вони були задоволені різними послугами. Зокрема враховувалися дані про реєстрацію на посадку, прибуття, безпеку, шопінг та інші.

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