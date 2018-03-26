Рейтинг аеропортів: Україна пролетіла
Жоден український аеропорт не потрапив до рейтингу ста найкращих аеропортів світу за версією британської маркетингової компанії Skytrax.
Перелік опублікований на офіційному сайті компанії.
Найкращим аеропортом визнали сінгапурський хаб Чангі.
Також у п’ятірці корейський Інчхон, міжнародні аеропорти Токіо, Гонконгу, Дохи - столиці Катару.
З європейських аеропортів і першій десятці опинилися німецький Мюнхен (на шостій сходинці), британський Лондон Хітроу (8-й), швейцарський Цюрих (9-й) та німецький Франкфурт (10-й).
Міжнародний аеропорт Чангі у Сінгапурі
5 цікавих фактів
5000
рейсів на тиждень
200
напрямків
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60 млн пасажирів обслужили у 2017р.
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13 тис. кв.м. - загальна площа
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На території є садок соняшників, лілій, кактусів
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Дослідження проводилося з серпня 2017 року до лютого 2018-го. Загалом опитали більш як 13 мільйонів пасажирів у понад 550 аеропортах.
Учасники опитування розповіли в анкетах, наскільки вони були задоволені різними послугами. Зокрема враховувалися дані про реєстрацію на посадку, прибуття, безпеку, шопінг та інші.