Міністр Клімкін зареєструвався у Facebook і дорікнув Цукербергу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Клімкін каже, що раніше йому бракувало часу та натхнення для Facebook

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував користувачам Facebook за те, що допомогли йому опанувати соцмережу. Про це йдеться у його пості в неділю.

"Друзі, дякую за перший досвід спілкування у фейсбуці: і тим, з ким вже багато пройдено, і тим, з ким тут зустрілися вперше. Це набагато більше, ніж я очікував на початку... На зв'язку!" - написав міністр.

Повідомлення із подякою стало вже другим на його сторінці у Facebook, після реєстрації у соцмережі 23 березня.

В першому міністр пояснив, що не підтримує кампанію #deletefacebook і вважає, що замість йти, краще відстоювати свої позиції всередині мережі.

Також міністр пояснив, що підштовхнуло його до реєстрації інтерв’ю Марка Цукерберга.

"Він говорить про виклики майбутнього та відповідальність за них, наводячи як приклад вибори в США, Індії, Бразилії, не згадавши Україну... Дарма Марк не цікавиться нашим досвідом у протидії цим викликам. Україна перша зіштовхнулася з системною агресією Росії в соцмережах і перша навчилася протидіяти їй, коли засновник та топ-менеджмент ФБ ще насолоджувалися безхмарним життям," - дорікнув міністр засновнику Facebook.

Міністр закордонних справ називає соцмережу "полем битви за правду" і обіцяє, що у Facebook спілкуватиметься "реальний, а не віртуальний Павло Клімкін", хоча й зауважив, що віддає перевагу "живій" розмові.

"Крім того, потрібно працювати для припинення ганебної практики ФБ щодо блокування українських користувачів, які викривають російську агресію" - додав пан Клімкін.

Пан Клімкін каже, що раніше йому бракувало часу та натхнення для Facebook і він ставиться з іронією до тих, хто заміняє людське спілкування "полотнами безрезультатних дискусій".

Ексклюзивне інтерв’ю очільника МЗС для BBC News Україна читайте та дивіться за посиланням.

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