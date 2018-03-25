Екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині

Копирайт изображения EPA Image caption Карлеса Пудчемона затримали при спробі дістатися з Німеччини до Бельгії

Екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона затримала німецька поліція. Про це повідомив його адвокат Хауме Алонсо-Кувійас.

За його словами, пана Пучдемона затримали, коли він переходив кордон Данії з Німеччиною, звідки хотів дістатися Бельгії.

В Іспанії політика звинувачують у підбуренні до заколоту та протидії владі. За це йому загрожує 30 років ув'язнення.

Іспанський суд в п'ятницю повторно видав європейський ордер на арешт Пучдемона, який поїхав до Бельгії після проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Пучдемон мусив швидко залишити Фінляндію, де перебував на момент рішення суду, щоб уникнути арешту. Але німецька поліція затримала його саме на підставі ордеру, виданого іспанським судом.

Референдум про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня 2017 року, не визнали ані Мадрид, ані Брюссель.

Після референдуму іспанський уряд ввів пряме правління у Каталонії.

У грудні в регіоні пройшли нові вибори. Партії, які виступають за незалежність Каталонії, знову здобули більшість у парламенті.

Цього тижня ситуація у Каталонії знову загострилася.

Лідери місцевих сепаратистів відмовилися від планів назвати нового керівника регіону після арешту 22 березня останнього кандидата на цю посаду, Джорді Турулла.

У Барселоні в п'ятницю відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією після того, як Верховний суд Іспанії визнав, що 25 каталонських лідерів потрібно притягти до відповідальності.