Пожежа в торговому центрі в Росії: загинули і зникли десятки людей
Внаслідок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово загинули щонайменше 48 людей. Про це повідомили у Міністерстві надзичайних ситуацій Росії.
Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей.
Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.
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Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.
Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, вірогідно, міг спалахнути поролон.
Директор торгово-розважального центру Надія Суддєнок затримана.