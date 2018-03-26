Пожежа в торговому центрі в Росії: загинули і зникли десятки людей

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Під час пожежі в торговому центрі перебувало багато дітей

Внаслідок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово загинули щонайменше 48 людей. Про це повідомили у Міністерстві надзичайних ситуацій Росії.

Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей.

Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.

Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.

Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, вірогідно, міг спалахнути поролон.

Директор торгово-розважального центру Надія Суддєнок затримана.