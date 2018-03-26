Копирайт изображения Image copyrightAFP / GENDARMERIE NATIONALE Image caption Підполковник Арно Бельтран запропонував себе терористу замість заручниці і отримав смертельні поранення під час штурму

Французький політик Стефан Пуссьє арештований за розміщення у Twitter радісних повідомлень у зв'язку зі смертю поліцейського внаслідок теракту у місті Треб.

У своїх повідомленнях в Twitter Стефан Пуссьє радів смерті підполковника жандармерії Арно Бельтрама, який обміняв себе на заручницю, і зазначив, що це "чудово".

Він додав, що тепер у президента Франції Еммануеля Макрона буде на одного виборця менше.

Пан Пуссьє у свої повідомленнях пояснював, що вважає французьку поліцію винною у смерті свого друга, екоактивіста Ремі Фреса, який загинув під час зіткнень з поліцейськими у 2014 році від гранати.

За повідомленнями французьких ЗМІ, політика можуть звинуватити у публічному виправданні тероризму. За інформацією Le Monde, за це йому загрожує сім років в'язниці та штраф у 100 тисяч євро.

Стефан Пуссьє був кандидатом в депутати французького парламенту від ліворадикальної партії "Непокірна Франція" на парламентських виборах 2017 року. Партія назвала його повідомлення "ганебними та непристойними" та виключила зі своїх лав.

Лідер "Непокірної Франції" Жан-Люк Меланшон назвав слова Пуссьє "огидними" та наголосив, що підполковник Бельтрам загинув заради інших людей.

23 березня в супермаркеті у місті Треб на півдні Франції джихадист захопив в заручники кількох людей. Підполковник Бельтрам запропонував терористу замінити одну заручницю собою.

Одночасно поліцейський взяв з собою увімкнений телефон, щоб його колеги могли чути, що відбувається всередині супермаркету.

Коли поліцейські почули постріли всередині будівлі, вони розпочали штурм. Арно Бельтрам під час штурму отримав поранення, від яких помер.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поліцейський показав "виняткову хоробрість" і "загинув як герой".

Теракт в місті Треб, де загинули четверо людей - найкривавіший за час перебування пана Макрона на посаді президента.