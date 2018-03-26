У Британії відкрили перший пам'ятник Девіду Боуї

Image caption Бронзовий монумент відкрили в англійському місті Ейлсбері у неділю

Перший пам'ятник співаку та музиканту Девіду Боуї встановили в англійському місті Ейлсбері.

Бронзовий монумент музиканта, що стоїть на ринковій площі Ейлсбері, назвали "Посланець Землі". Він уособлює Девіда Боуї в кількох його сценічних образах.

Над монументом встановлені гучномовці, з яких кожну годину лунатимуть пісні Боуї.

Гроші на створення монументу зібрали за допомогою грантів та ініціативи продюсера Девіда Стоппса про спільне фінансування. Йому вдалося зібрати приблизно 138 тисяч доларів.

Image caption Монумент відображає Боуї у кілької його сценічних образах

"Реакція на монумент була настільки позитивною", - зазначив пан Стоппс.

Раніше він створив петицію з пропозицією перейменувати місто Ейлсбері в Ейлсбоуї через "сильний зв'язок" Боуї з містом.

Саме в цьому місті розпочався шлях Ziggy Stardust - найбільш популярного сценічного персонажу Девіда Боуї.

Також музикант у 1970-х роках записав в Ейлсбері два альбоми.

Копирайт изображения PA Archive Image caption Девід Боуї в образі Ziggy Stardust в 1973 році

Монумент створив скульптор Ендрю Сінклер. Для більшої подібності з обличчям музиканта він використав його маску, що залишилася після фільму "Людина, яка впала на Землю".

Виконавчий директор Sony Music Роб Стрінгер назвав монумент "гарним".

"Я думав, що це буде одна статуя, а це справжній компендіум з його життя", - сказав він.

Пан Стрінгер зазначив, що вже в 1970-і роки, коли він був молодим, Девіда Боуї вважали "легендою поп-культури".