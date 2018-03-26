Порнозірка Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували через Трампа

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Порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували, аби вона тримала язик за зубами щодо сексуальних стосунків з Дональдом Трампом у 2006 році.

Вона розказала CBS News, що в 2011 році на автомобільній стоянці в Лас-Вегасі до неї підійшов невідомий чоловік і сказав "дати спокій Трампу".

Актриса додала, що він глянув на її доньку та додав: "Було б шкода, якби щось трапилося з її мамою". Після цього чоловік пішов.

Дональд Трамп рішуче заперечує, що мав стосунки з актрисою.

Адвокати президента США вже подали до суду на порноактрису. Вони вимагають компенсації в 20 млн доларів за порушення договору про нерозголошення, який вона уклала з Трампом напередодні президентських виборів у 2016 році.

Особистий адвокат президента США Майкл Коен зізнався, що з власної кишені заплатив порноактрисі - справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд - 130 тисяч доларів 2016 року.

Порноактриса ж пізніше подала до суду на президента США з вимогою визнати недійсним договір про нерозголошення.

У цивільному позові, поданому у Лос-Анджелесі на початку березня, йдеться, що сам Трамп не підписував цей документ. Тому Стормі Деніелс намагається довести, що договір не має юридичної сили.

Порнозірка стверджує, що в неї був любовний зв'язок з Трампом у 2006 році, незабаром після того, як Меланія Трамп народила сина Баррона. За словами Деніелс, цей роман тривав кілька місяців.

Американський президент фігурує ще у кількох сексуальних скандалах.

Колишня модель журналу Playboy Карен Макдугал заявила про стосунки з Дональдом Трампом у 2006 році. За її словами, тоді майбутній американський президент намагався їй заплатити за секс.

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Екс-модель підписала угоду на 150 тисяч доларів за свою ексклюзивну історію для таблоїдного видання. Однак ця статтю так і не опублікували, а колишня модель повідомила, що її змусили мовчати.

Зараз вона позивається до суду через цю угоду.

А колишня учасниця телешоу "Учень" Саммер Зервос заявила про сексуальні домагання з боку Трампа у 2007 році. За її словами, тоді пан Трамп запросив її в готель на співбесіду щодо отримання роботи, але під час зустрічі почав її цілувати й намагатися схилити до інтимної близькості.

Всі ці звинувачення американський президент відкидає.