Прокуратура пояснила розпродаж військової техніки

Копирайт изображения Olx.ua Image caption Фото з голошення про продаж техніки "з консервації" у Новогорад-Волинському

У військовій прокуратурі заявили, що виявлена на Житомирщині техніка насправді вже не була військовою, а лише "мала явно військове походження" і розпродавалася законно.

Мова йде про техніку, яку раніше виявила поліція у Новоград-Волинському районі. Тоді правоохоронці заявили, що знайшли "схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів" кількістю близько 200 одиниць.

Згодом формулювання "схему розкрадання" у прес-релізі поліції замінили на "ознаки розкрадання".

Копирайт изображения УНІАН Image caption У військовій прокуратурі кажуть, що виявлена військова техніка законно була відчуження в армії у 2013-2016 роках як надлишкове майно, яке економічно невигідно відновлювати

Оголошення про продаж у Новограді-Волинському "техінки з консервації" можна знайти в інтернеті.

"Демілітаризована техніка"

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption Виявлену техніку "явно військового походження" вирішили перевірити на законність списання

Військова прокуратура запевняє, що виявлена техніка насправді "не є бойовою і взагалі не є військовою", а вважається "демілатризованою" - тобто офіційно списаною.

Зокрема мова йде про 196 одиниць техніки:

93 автомобілі й тягачі;

98 причепів, кунгів та цистерн;

4 бронетранспортери (БТР);

1 броньована розвідувально-дозорна машина (БРДМ).

Саму техніку виявили під час розслідування крадіжки нафтопродуктів з нафтопроводу "Дружба", коли натрапили на цистерни та техніку, що "мають явно військове походження". Через це і вирішили провести її перевірку.

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption БТР (приклад виявленої поліцією техніки у Новоград-Волинському районі)

У прокуратурі кажуть, що вже перевірили документи на 17 одиниць техніки, і договори підтверджують законність їх списання і продажу протягом 2013-2016 років.

"Ця техніка реалізовувалася, як надлишкове майно, і цим займалися уповноважені підприємства", - кажуть у прокуратурі.

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption БРДМ (приклад виявленої поліцією техніки у Новоград-Волинському районі)

Там додають, що за законом розпродувалася техніка, яка відслужила свій термін експлуатації та яку економічно невигідно відновлювати.

Не була в АТО

У якої саме військової частини відчужувалася техніка, там не уточнили.

Новоград-Волинський - місце базування 30-ї механізованої бригади, яка бере активну участь у бойових діях на Донбасі, зокрема влітку вела важкі бої на українсько-російському кордоні.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вантажівка Газ-66 30-ї окремої Новоград-Волинської механізованої бригади під час навчань у 2013 році

Також у місті базується розвідувальний батальйон, полк оперативного забезпечення, а у 2014 році був сформований окремий мотопіхотний батальйон "Полісся".

У прокуратурі кажуть, що слідство поки що не виявило фактів того, що знайдена техніка перебувала у зоні АТО.

Водночас прокурори додають, що у кількох одиниць техніки знищено номери вузлів та агрегатів, що ускладнює можливість її ідентифікації.

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption Зіл-131 (приклад виявленої поліцією техніки у Новоград-Волинському районі)

Власником виявленої техніки є приватний підприємець.

Документи на її придбання свідчать, що операції проводилися упродовж останніх 6-8 років.

"Як вважає слідство, на даний час немає підстав для затримання власника", - кажуть у прокуратурі.

Копирайт изображения Поліція Житомирщина Image caption Газ-66 - популярна серед військових вантажівка, яка цінується через високу прохідність (приклад виявленої поліцією техніки у Новоград-Волинському районі)

Слідство триває - слідчі перевіряють чи обґрунтовано списувалася техніка та чи продавали її за адекватним цінам.

Якщо будуть виявлені порушення, то техніку можуть конфіскувати на користь держави.

В інтернеті можна знайти оголошення про продаж у Новоград-Волинському техніки, знятої з консервації. Зокрема вантажівок Зіл-131 та Газ-66 - тих самих марок, які зображені на фотографіях виявленої техніки, оприлюднених житомирською поліцією.

Копирайт изображения Olx.ua

Вказана вартість - понад 150 тис. грн. Телефон, вказаний в оголошенні, не відповідає.

Копирайт изображения olx.ua Image caption Зіл-131 з оголошення

Загалом вартість Зіл-131 на сайтах оголошень коливається від 60 до понад 200 тис. грн залежно від комплектації.

Списання 2008 року

Копирайт изображения УНІАН Image caption Майно армії легально розпродавалося протягом багатьох років до початку конфлікту на Донбасі, каже радник міністра оборони

Раніше радник міністра оборони Юрій Бірюков написав у Facebook, що списання техніки відбувалося за рішеннями уряду ще у 2000-х роках.

Наприклад, у розпорядженні від 2008 року мова йде про відчуження найрізноманітнішого майна армії: від транспортних літаків Ан-24 і винищувачів Міг-23 до паливно-мастильних матеріалів та алюмінієвого посуду.

Орієнтовна вартість того списуваного майна Збройних сил України станом на 2008 рік становила понад 6,5 млрд грн.

Юрій Бірюков наголосив, що повернути те майно і техніку армії легально неможливо: "Рішення Кабінету Міністрів, наказ Міністерства оборони, аукціон, продали - право власності".