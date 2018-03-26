У Росії помер засновник піраміди "МММ" Мавроді

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Засновник фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді помер у Москві на 63 році життя.

У ніч на понеділок його шпиталізували з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова. Пану Мавроді викликали швидку, він скаржився на слабкість і біль у серці.

Інформацію про смерть пана Мавроді підтвердило "РБК" джерело в російському МВС.

Сергій Мавроді був засновником скандально відомої фінансової піраміди "МММ". У 2007 році його ув'язнили за шахрайство на 4,5 роки. Коли йому винесли вирок, майже весь термін він уже відбув у СІЗО.

"МММ" вважають найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю збитків.

"МММ" в масштабах всієї країни

Фірму "МММ" створили ще в 1989 році як кооператив і перетворили в акціонерне товариство в жовтні 1992-го.

Назва організації утворилася із перших букв прізвищ засновників - братів Сергія та В'ячеслава Мавроді та Ольги Мельникової.

Допомога пані Мельникової та В'ячеслава Мавроді знадобилася лише для реєстрації товариства, бо за тодішніми законами засновників мало бути троє.

Одноосібним власником і організатором справи, яка переросла в одну з найграндіозніших фінансових афер усіх часів, від початку і до кінця був інженер-програміст Сергій Мавроді.

Гроші з повітря

Спершу "МММ" торгувала імпортною оргтехнікою. 1 лютого 1994 року акції "МММ" можна було купити за тисячу рублів (біля 65 центів за тодішнім курсом).

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Офіційно "МММ" була звичайним акціонерним товариством, яке обіцяло виплату дивідендів через рік.

Пан Мавроді обіцяв власникам акцій за першої ж потреби викуповувати їх за ціною, яку визначав він сам. Ціна безперервно зростала, і до липня сягнула 125 тисяч рублів за одну акцію.

Згодом новини щодо "МММ" викликали у публіки не менший інтерес, аніж курс долара.

"МММ" нічого не виробляло, не перепродавало, а було класичною фінансовою пірамідою.

Пан Мавроді розраховував на те, що під час постійного зростання курсу акцій власники не поспішатимуть повертати свою готівку.

Крах "МММ"

У 1994 році Антимонопольний комітет зажадав від телеканалів припинити трансляцію реклами "МММ". Через кілька днів податкова інспекція пред'явила одній з дочірніх компаній Мавроді, "Инвест-консалтинг", претензії на 49,9 млрд рублів і зажадала негайного погашення заборгованості.

Віце-прем'єр Сергій Шахрай заявив, що в "МММ" з'явилися проблеми із державою, і попередив про ймовірний швидкий крах піраміди.

28 липня вкладники приходили до головного офісу "МММ", але видачу грошей практично відразу припинили і зачинили двері.

Об 11 ранку пан Мавроді оголосив, що через обставини, акції "МММ" знову будуть тисяча рублів, але пообіцяв, що акції повернуться на попередній рівень.

"Ми, на відміну від держави, вас ніколи не обманювали. І ніколи не проведемо!" - заявив він ЗМІ.

Гроші не повернули нікому, що сталося із зібраними грошима - невідомо.

Подальша доля Мавроді

3 серпня засновника "МММ" заарештували за звинуваченням у шахрайстві. 19 серпня біля московського Білого дому пройшла багатотисячна демонстрація з вимогою його звільнення.

30 жовтня пан Мавроді переміг на додаткових виборах до Держдуми у Митищинському окрузі Москви і уникнув ув'язнення.

На жодному засіданні парламенту він не з'явився.

6 жовтня 1995 Дума позбавила його депутатського мандата.

Після цього пан Мавроді зареєстрував Партію народного капіталу і знову балотувався до Думи, але не пройшов.

Офіційно АТ "МММ" визнали банкрутом 22 вересня 1997 року.

17 грудня 1997 Мавроді оголосили у всеросійський, а потім у міжнародний розшук.

31 січня 2003 пана Мавроді затримали в Москві, у 2007 році його засудили за шахрайство до чотирьох з половиною років колонії.

У 2008 році він видав книгу "Спокуса", яку написав у в'язниці.