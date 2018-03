США розслідують витік персональних даних з Facebook

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Федеральна торгова комісія США проведе розслідування щодо того, як персональні дані з Facebook потрапили до Cambridge Analytica.

Зокрема, комісія дослідить, чому соцмережа не змогла захистити конфіденційність користувачів.

Новини про те, що це розслідування може привести до штрафу в трильйон доларів, спричинили подальше падіння акцій компанії на 6,5%.

Виконавчий директор бюро захисту прав споживачів Федеральної торгової комісії Том Паль повідомив, що комісія постійно вдається до "примусових заходів" проти компаній, які порушують правила зберігання персональної інформації.

Згідно з законодавством, Facebook повинен отримувати дозвіл користувачів, перш ніж дані будуть передаватися за межі параметрів конфіденційності. Це називають "ухвалою про згоду".

У Facebook заявили, що готові співпрацювати з Федеральною торговою комісією. Заступник керівника відділу захисту конфіденційності компанії Роб Шерман повідомив, що "цінує можливість відповісти на питання, які може мати комісія".

У 2014 році Facebook запросив користувачів з'ясувати свій тип особистості через додаток, розроблений дослідником з Кембриджського університету - доктором Александром Коганом. Він називався This is Your Digital Life.

Додаток зібрав не тільки дані 270 тисяч користувачів, які ним скористалися, але й дані їхніх друзів, які про це навіть не здогадувалися.

Колишній директор з досліджень Cambridge Analytica Кристофер Вайлі повідомив, що загалом вдалося зібрати дані 50 млн людей до того моменту, як правила щодо згоди користувачів були посилені.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Компанія придбала ці дані, а потім використала під час виборів у США для визначення психологічного профілю користувачів та їх агітації на користь Дональда Трампа.

Facebook наголошує, що доктор Коган передав дані користувачів Cambridge Analytica без відома соцмережі. А Cambridge Analytica звинувачує доктора Когана в потенційному порушенні правил передачі даних.

Сам вчений нещодавно зазначив, що саме Cambridge Analytica вважала законним все, що він робив, і що є "цапом-відбувайлом" і для британської компанії, і для Facebook.

Керівник Facebook Марк Цукерберг розмістив в кількох американських та британських газетах рекламні оголошення, в яких вибачився перед користувачами соцмережі.

Також він повідомив про запровадження в соцмережі змін, які ускладнять можливість сторонніх програм збирати інформацію про користувачів.