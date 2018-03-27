Японці насолоджуються цвітом сакури: фото

Копирайт изображения Getty Images

Цими днями в Японії розпочався весняний сезон цвітіння сакура. За урочистістю цю подію можна прирівняти до національного свята.

Копирайт изображения Getty Images

Ця вишня цвіте лише тиждень і символізує початок весни.

Копирайт изображения Getty Images

Сотні людей збираються помилуватися квітчастими краєвидами.

Копирайт изображения Getty Images

Насолоджуватися квітом сакури - тривала японська традиція.

Копирайт изображения Getty Images

Сакура має глибоке символічне значення в японській культурі.

Копирайт изображения Getty Images

Вважається, що нетривале цвітіння символізує швидкоплинність життя.

Копирайт изображения Getty Images

Крім того, сакура — традиційний символ жіночої молодості та краси.

Копирайт изображения Getty Images

З часів Мейдзі (з 1868 по 1912рр.) зображення сакури містяться на головних уборах учнів і військових, як показник рангу. Нині також використовується на гербах поліції та сил самооборони Японії.