У єгипетському саркофазі, який вважали порожнім, знайшли мумію

Копирайт изображения MACQUARIE MEDICAL IMAGING Image caption Поки не повідомляють, чому саркофаг відкрили саме в минулому році

Археологи з Австралії виявили залишки мумії у єгипетському саркофазі, який раніше вважали порожнім.

Мумія перебувала у будівлі музею університету Сіднея 150 років, але вчені знайшли її лише минулого року, відкривши саркофаг.

Дослідники припускають, що рештки людських ніг і кісток, які знайшли, раніше пошкодили розкрадачі гробниць.

Археолог доктор Джеймі Фрейзер зазначив, що відкриття, про яке повідомили лише зараз, викликало у вчених велику радість.

"Я ніколи не розкопував єгипетську гробницю, але цей момент наблизився", - зазначив доктор.

Ідентифікація решток

Цей, а також три інших саркофаги, привіз до Австралії засновник музею університету Сіднея у 1860 році.

Гробницю вважали порожньою, тому й не знімали кришку понад 150 років.

Копирайт изображения NICHOLSON MUSEUM/UNIVERSITY OF SYDNEY Image caption Дослідники припускають, що рештки в саркофазі пошкодили рейдери

Пан Фрейзер сказав, що цій мумії приділили мало уваги через "непоказний вигляд", бо зазвичай єгиптологи досліджують гарно збережені артефакти.

Експерти спробують ідентифікувати мумію, хоча від загальної маси тіла залишилося лише 10 відсотків.

Доктор Фрейзер каже, що ієрогліфи на саркофазі датуються приблизно 600 роком до н.е. Саркофаг могли побудувати для жінки на ім'я Мер-Нейт-Ес, яка, швидше за все, була жрицею.

Копирайт изображения MACQUARIE MEDICAL IMAGING Image caption Вченим вдалося перетворити залишки в "археологічну знахідку".

Можливість дослідження

За словами доктора Фрейзера, наразі вчені працюють над консервуванням решток, аби зберегти те, що залишилося після рейдерів.

Професор Джон Магнуссен, радіолог з Університету Маккуорі, який займався скануванням саркофагу, сказав, що вченим вдалося перетворити залишки в "археологічну знахідку".

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!