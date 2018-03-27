Чи їздив Кім Чен Ин бронепотягом до Пекіна?

Копирайт изображения AFP Image caption У китайському прикордонному місті Даньдун, через який проходить залізниця, що зв'язує Китай і Північну Корею, також помітили незвичайну активність.

Лідер КНДР Кім Чен Ин напередодні зустрічей з південнокорейським і американським керівництвом, імовірно, вирушив до Пекіна у свою першу закордонну подорож. Він прийшов до влади ще в 2011 році.

Про те, що Кім Чен Ин таємно поїхав до Пекіна бронепоїздом, повідомили з посиланням на джерела японські та південнокорейські ЗМІ. Китай - головний партнер КНДР - не підтверджував чутки, але і не спростовував їх.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час імовірного візиту голови КНДР у Пекіні посилили заходи безпеки на центральній площі

За повідомленнями, Кім Чен Ин прибув до Пекіна в понеділок, а у вівторок поїхав звідти.

Є дані, що північнокорейський лідер мандрував зеленим бронепотягом із жовтою смугою, на якому раніше їздив і його батько Кім Чен Ір, у якого була аерофобія.

Чому це важливо?

Кім Чен Ин у квітні має зустрітися із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, а в травні - з американським президентом Дональдом Трампом, якщо дипломати встигнуть організувати зустріч.

Копирайт изображения KCTV Image caption Архівне фото: Кім Чен Ір усередині бронепотяга

Як припускають американці, пан Кім не випадково вирушив до Пекіна напередодні важливих зустрічей у квітні та травні.

Копирайт изображения AFP Image caption Батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір біля бронепоїзда у 2011 році під час поїздки до Росії

"Сі зустрічався із Трампом і знає, як із ним розмовляти. Крім того, Сі потрібно зрозуміти, чого хоче Кім", - цитує Reuters американського дипломата.

Що відомо про таємний візит?

Японські ЗМІ повідомляють про потяг, який прибув до Пекіна в понеділок увечері. На знімках, які оприлюднила токійська телевізійна мережа Nippon News Network, видно склад зелених вагонів із жовтою горизонтальною смугою.

Очевидці кажуть, що в районі залізничного вокзалу посилили заходи безпеки, а на центральній площі Тяньаньмень не було туристів. Зазвичай, це свідчить про те, що в Будинку народних зібрань, який розташований поруч, проходить офіційна зустріч на високому рівні.

Копирайт изображения AFP Image caption Китайські поліціянти охороняють вулицю, якою, імовірно, рухався північнокорейський лідер

Агентство Bloomberg з посиланням на три неназваних джерела повідомляє, що один із учасників зустрічі - Кім Чен Ин.

Деякі аналітики припустили, що в бронепоїзді могли приїхати Кім Е Чжон - молодша сестра Кім Чен Ина, або Чхве Рен Хе - військовий високопосадовець.

Південнокорейська влада поки не коментує імовірний приїзд пана Ина: "Ми не отримали підтвердження того, хто приїхав до Пекіна. Ми уважно стежимо за ситуацією і розглядаємо всі можливі варіанти".

У китайському прикордонному місті Даньдун, через який проходить залізниця, що зв'язує Китай і Північну Корею, також помітили незвичну активність.

"Кадри з Пекіна на каналі Nippon TV, що інтригують. 21-вагонний склад, схожий на той, що використовував Кім Чен Ір у 2011 році, прибув до Пекіна о 3 годині дня. Його зустрічала почесна варта і кортеж лімузинів. Можливо, це приїхав Кім Чен Ин" - Twitter журналіста IDG News Мартіна Вільямса.

Пропустити Twitter допис , автор: @martyn_williams Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr — Martyn Williams (@martyn_williams) 26 березня 2018 р.

Американський сайт NK News, який висвітлює новини про Північну Корею оприлюднив фотографії, на яких тимчасова стіна огороджує один із під'їздів до вокзалу Даньдун.

Потяг, який імовірно перевозить північнокорейську делегацію, виїхав із Пекіна у вівторок вдень. Куди він подався - невідомо.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!