"Військовий ФСБ" просить про притулок в Україні

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Військовослужбовець ФСБ попросив політичного притулку в Україні, він не хоче жити в Росії, стверджує Державна прикордонна служби України.

З російського боку в пункт пропуску "Гоптівка" прибув громадянин Росії 1997 року народження, який попросив визнати його політичним біженцем, повідомила ДПСУ.

Під час опитування та перевірки документів встановили, що він є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ.

"У ході подальшого спілкування виявили, що Сергій Удовиченко є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує чинну владу в Росії", - повідомили в прикордонному відомстві України.

Копирайт изображения Фото Держприкордонслужби Image caption Сергій Удовиченко попросив політичного притулку в Україні

На сайті Держприкордонслужби розмістили відео, на якому росіянин говорить українською мовою про те, чому вирішив залишити Росію. "Я ретельно приховував від керівництва свого інституту факт, що я займався діяльністю проти російської влади, брав участь в деяких мітингах та акціях", - каже він там.

Кордон перейти хлопець вирішив кілька місяців тому. "Я вирішив, що це єдиний вихід, бо через мою діяльність я став помічати, що мої сторінки блокуються і мав підстави вважати, що за мною є якесь переслідування з боку російських спецслужб", - додає Сергій.

Він пояснює, що хоче жити, навчатися і працювати в Україні. "Повертатися до Росії не хочу і не збираюсь", - каже російський військовий.

Прикордонники передали документи стосовно запиту Сергія в міграційну службу. Його чекає ретельна перевірка, зокрема, українською спецслужбою.

В Держприкордонслужбі України BBC News Україна повідомили, що кількість росіян, які просять про притулок в Україні збільшується.

У 2017 році українська сторона отримала 54 таких звернень, що на 12% більше в порівнянні з 2016.

За три місяці 2018 року про статус біженця попросили 33 росіяни.