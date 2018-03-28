Британець думав, що виграв £9 тисяч, але зірвав джекпот у 9 млн

Копирайт изображения PA Image caption Спочатку виграла улюблена футбольна команда Пола Лонга, а потім він і сам зірвав джекпот

Футбольний уболівальник відсвяткував свій лотерейний виграш у 9,3 мільйона фунтів за чашкою чаю.

Спершу Пол Лонг з Вікфорда у графстві Ессекс отримав листа на електронну пошту і подумав, що виграв 9 тисяч.

Але пізніше він зателефонував на "гарячу лінію", яка була вказана у повідомленні, і відкриваючи пиво думав, що втрапив до "афери".

Втім, його приятель запевнив його: "Я не жартую, ти отримаєш дев'ять мільйонів".

Image caption Пол Лонг розповідає про історію свого виграшу на прес-конференції

55-річний чоловік планує витратити гроші на своїх трьох дорослих дітей, але вважає, що вони "мають знати ціну речам".

Він вирішив купити лотерейний квиток, коли його улюблений футбольний клуб "Лейтон Орієнт" виграв у клубу Уокінг із рахунком 3:0. Чоловік роздивився у цій події "щасливу прикмету".

Чоловік уболіває за цю команду з 11 років.