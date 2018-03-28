Нові деталі отруєння: "Новачок" знайшли на порозі будинку Скрипаля

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Британська поліція вважає, що місцем першого контакту екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії з "Новачком" були вхідні двері їхнього будинку.

Фахівці Скотленд-Ярду, які розслідують отруєння колишнього офіцера ГРУ, виявили найбільшу концентрацію нервово-паралітичної речовини на порозі його будинку в Солсбері.

"Наразі експерти виявили найвищу концентрацію нервово-паралітичної речовини на вхідних дверях за адресою проживання [постраждалих]", - йдеться у заяві Скотленд-Ярду.

Як повідомляє поліція, сліди цієї речовини виявили та в інших місцях у місті, але у будинку пана Скрипаля, їх було найбільше.

Раніше поліціянти оточили паб у центрі міста та піцерію, куди пан Скрипаль ходив із донькою. Після обіду в піцерії їх знайшли без свідомості на лавці в сусідньому сквері.

Спершу силовики оточили будинок, а перший поліціянт, який проводив там обшук, потрапив до лікарні і кілька днів перебував у реанімації після отруєння "Новачком".

Сергій Скрипаль і його донька Юлія досі ушпиталені та три тижні перебувають у тяжкому стані.

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Британська влада звинуватила російські спецслужби й вважає, що Сергія Скрипаля і його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".

Москва відкидає всі звинувачення.

Отруєння пана Скрипаля призвело до серйозного загострення відносин між Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломати, Москва вчинила так само.

Незабаром десятки країн підтримали Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.