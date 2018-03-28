Українця, який придумав розіграш про 300 жертв у Кемерові, заочно арештували

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Басманний суд Москви ухвалив рішення арештувати заочно громадянина України Євгена Вольнова, який для свого каналу в YouTube дзвонив в держзаклади під час пожежі у Кемерові і, представляючись працівником МНС, повідомляв про 300 загиблих.

Термін арешту складає два місяці з моменту екстрадиції або затримання на території Росії.

Окрім того, пранкера оголосили у міжнародний розшук.

Кримінальну справу порушили за статтею щодо ненависті та ворожнечі.

Покарання за цим обвинуваченням передбачає штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Слідчий комітет повідомив, що блогер "розповсюджував неправдиві дані про кількість жертв пожежі в Кемерові, вводячи в оману родичів загиблих та постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію".

Уривки з телефонного запису розійшлися соцмережами в Росії під виглядом розмови "працівника МНС" з персоналом моргу. Він питав, скільки "вільних місць" та попереджав, що скоро привезуть 300 тіл.

Багато жителів Кемерова подумали, що розмовляли справжні представники МНС.

На мітингу 27 березня цифра 300 загиблих звучала на площі, коли жителі вимагали від мера Кемерова Іллі Сердюка сказати правду про трагедію.

Записи Вольнова вже набрали 340 тисяч переглядів, 2 тисячі лайків та 15 тисяч дизлайків.

МНС Росії в середу повідомило, що знайшли тіла всіх 64-х загиблих в пожежі в торговому центрі. Влада не повідомляє точно про тих, хто зник безвісти.

Також міністерство підтвердило загибель 41 дитини.

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