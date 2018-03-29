Трамп продовжує перестановки: анонсував нового міністра

Копирайт изображения Reuters Image caption Міністром у справах ветеранів стане лікар Трампа Ронні Джексон

Президент США Дональд Трамп анонсував відставку міністра у справах ветеранів Девіда Шалкіна.

У своєму Twitter американський президент подякував пану Шалкіну за роботу та повідомив, що планує призначити на цю посаду свого лікаря Ронні Джексона.

Анонімні офіційні особи повідомили агентству Reuters, що Девід Шалкін почав відволікатися через спекуляції щодо свого майбутнього.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Девід Шалкін йде з посади міністра у справах ветеранів

Тимчасово виконувати обов'язки цього відомства буде представник Міністерства оборони Роберт Вілкі.

Ці кадрові зміни продовжили серію перестановок адміністрації нинішнього президента США.

Лише цього місяця він змінив держсекретаря та радника з питань нацбезпеки.

Контр-адмірала ВМС США Ронні Джексона призначили на посаду лікаря президента ще в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Він також виконував свої обов'язки за Барака Обами.

Він привернув до себе увагу під час медичного обстеження Трампа у січні 2018 року. Тоді пан Джексон заявив, що президент США у "відмінній формі".

"У мене немає ніяких побоювань щодо його когнітивних здібностей або неврологічних функцій", - сказав лікар, аналізуючи здоров'я Трампа.

Це обстеження відбулося незабаром після виходу скандальної книги Майкла Воллфа "Вогонь і лють: в коридорах Білого дому Трампа", у якій автор поставив під питання психічне здоров'я американського президента.