У Мадриді поліцейських собак лікують від стресу Моцартом

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Поліцейські собаки в Мадриді повинні отримувати в достатній кількості кондиціонування та музичну терапію для поліпшення самопочуття.

Місцева поліція вже встановила спеціалізовану систему, яка забезпечує музичну терапію їхнім собакам.

Правоохоронці сподіваються, що ця інновація знизить стрес, який відчувають службові собаки.

Техніка передбачає, що кілька разів на день собаки мають слухати класичну музику, яку називають "ефект Моцарта".

У поліції Мадрида в різних підрозділах служить 22 собаки. Вони спеціалізуються на виявленні наркотиків та вибухівки, також беруть участь в рятувальних операціях.

Місцева влада стверджує, що собаки переживають на цій роботі великий стрес, а тому така терапія їм необхідна.

Для цього тваринам виділять спеціальні приміщення.

Копирайт изображения Getty Images

Сержант поліції Рафаель де ля Гандара, відповідальний за ці об'єкти, заявив, що такі процедури сприятимуть більш ефективній діяльності собак.

Також в приміщеннях передбачать кондиціонування повітря, аби влітку вони не перегрівалися, а взимку не переохолоджувалися.