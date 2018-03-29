Музикант, який пошкодив слух на репетиції, виграв суд у Королівської опери
Британський альтист Кріс Голдшайдер, який серйозно пошкодив слух під час однієї з репетицій оркестру, виграв суд у Королівської опери Лондона.
Голдшайдер стверджував, що причиною його проблем зі слухом став акустичний шок під час репетиції опери Ріхарда Вагнера "Валькірія".
У Королівській опері наполягали, що у музиканта під час репетиції розвинулася хвороба Меньєра - захворювання внутрішнього вуха, що характеризується зниженням слуху, яке прогресує.
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Суддя Високого суду Лондона вирішила, що такий збіг малоймовірний. Також вона не погодилася з твердженням представників опери про те, що пошкодження слуху є неминучим для професійного музиканта.
"Така позиція є неприйнятною. Музиканти захищені законом так само, як будь-які інші працівники", - наголосила суддя.
Збиток, нанесений Голдшайдеру, оцінять пізніше.
У Королівській опері повідомили, що здивовані і розчаровані рішенням суду.
Голдшайдер вердиктом задоволений і висловив надію на те, що створений прецедент запобігатиме подальшому травмуванню музикантів.
Він очікує, що тепер Королівська опера та інші подібні заклади переглянуть свої правила і, можливо, внесуть зміни в устрій оркестрових ям.
Як пан Голдшайдер пошкодив слух
1 вересня 2012 року під час репетиції опери Вагнера "Валькірія" Кріс Голдшайдер сидів прямо перед духовою секцією оркестру Королівської опери Лондона.
Під час цієї репетиції рівень звукового тиску в оркестровій ямі перевищував 130 децибелів. Це дорівнює рівню шуму реактивного двигуна.
Музикант вважає, що постраждав від акустичного шоку, який викликав у нього такі симптоми, як шум у вухах, запаморочення та гіперакузію - хворобливу чутливість до звуків.
Голдшайдер почав грати в оркестрі Королівської опери Лондона у 2002 році. У 2014 році через отриману травму він мусив його покинути.
"Я витратив 18 місяців на те, щоб відновитися і повернутися до гри в оркестрі, але, на жаль, так і не зміг цього зробити", - повідомив музикант ВВС.