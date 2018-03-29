Британець заразився "найгіршою" у світі супергонореєю

Копирайт изображения Getty Images

Чоловік з Британії підхопив "найгіршу" супергонорею у світі, повідомляє кореспондент BBC News з питань охорони здоров'я Джеймс Галахер.

У пацієнта були регулярні відносини у Британії, проте стійку до антибіотиків суперінфекцію він підхопив після сексу з жінкою в Південно-Східній Азії.

Агентство охорони громадського здоров'я Англії повідомляє, що це перший випадок, коли хворобу не можна вилікувати за допомогою антибіотиків, які в першу чергу використовуються в такому випадку.

Представники служб охорони здоров'я зараз спостерігають за іншими сексуальними партнерами чоловіка. Це роблять для того, щоб стримати поширення інфекції.

Чоловік підхопив суперінфекцію на початку року. Традиційний спосіб лікування - комбінація азитроміцину та цефтріаксону - не зміг подолати хворобу.

"Це перший випадок, який продемонстрував настільки високий рівень стійкості до обох цих препаратів та до більшості інших широко використовуваних антибіотиків", - наголосила доктор Гвенда Хьюз з агентства охорони громадського здоров'я Англії.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський центр контролю захворювань погодилися, що це перший такий випадок за час їхніх спостережень.

Що таке гонорея?

Копирайт изображения CAVALLINI JAMES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Хворобу викликає бактерія Neisseria gonorrhoeae.

Інфекція поширюється через незахищений вагінальний, оральний та анальний секс.

З тих, хто заражається, приблизно один з десяти гетеросексуальних чоловіків, понад три чверті жінок та чоловіків-гомосексуалів не мають легко впізнаваних симптомів.

Симптоми можуть включати виділення зі статевих органів та біль при сечовипусканні.

Інфекція, якщо її не лікувати, може призвести до безпліддя, запальних захворювань статевих органів і може перейти до дитини під час вагітності.

Надія на останній антибіотик

Аналіз інфекції чоловіка свідчить про те, що останній антибіотик, який використали лікарі, ще може допомогти вилікувати інфекцію.

Лікарі побачать результат лікування наступного місяця.

Досі не виявили інших людей, які підхопили б аналогічну інфекцію, але спостереження тривають.

"Ми стежимо за цим випадком, щоб забезпечити ефективне лікування інфекції іншими засобами, та звести до мінімуму ризик подальшої передачі", - наголосила дослідниця Гвенда Хьюз.

Лікарі вже давно попереджали про можливе поширення супергонореї.

У 2015 році в англійському місті Лідс відбувся спалах гонореї, стійкої до лікування азитроміцином.