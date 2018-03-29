Навіщо Польща купує у США комплекси Patriot на $4,5 млрд?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Система Patriot призначена для захисту від повітряних, крилатих та балістичних ракет

Польща підписала контракт на закупку в США протиракетного комплексу Patriot.

Це передовий зенітно-ракетний комплекс, призначений для захисту від повітряних, крилатих та балістичних ракет.

Patriot, розроблений американською компанією Raytheon, використовується США та низкою їхніх союзників по НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що контракт на 4,75 млрд доларів забезпечить країну оборонними технологіями, які є "останнім словом техніки".

Раніше Росія розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерну зброю, в Калінінградській області на кордоні з Польщею та Литвою.

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що система протиракетної оборони Patriot довела свою ефективність в багатьох країнах.

Він додав, що його країна зараз "вступає в елітну групу держав, які мають ефективну зброю, яка гарантує безпеку".

Постачання перших систем Patriot до Польщі очікується у 2022 році.

Значна частина військової техніки, яку використовує армія Польщі, досі походить з часів, коли країна входила до Організації Варшавського договору на чолі з Радянським Союзом, повідомляє з Варшави кореспондент ВВС Адам Істон.

Анексія Криму Росією спонукала Варшаву прискорити військову модернізацію.