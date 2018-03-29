Суд лишив Савченко під вартою до 20 травня

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Апеляційний суд Києва не підтримав апеляцію адвокатів депутата Верховної Ради Надії Савченко і залишив її під вартою до 20 травня 2018 року.

Пані Савченко обвинувачують у підготовці терористичного акту, рішення про її арешт ухвалив Шевченківській районний суд Києва від 23 березня. Сама вона це заперечує.

Під час судового засідання Надія Савченко була одягнена у футболку з тризубом, схожу на ту, яку вона одягала під час суду в Росії. Також на засіданні були її захисники, сестра Віра та мати Марія.

Спершу пані Савченко вимагала відводу прокурора Олександра Климовича, бо він, за її словами, "дозволив собі ганебний вислів, сказавши, що російські солдати є кращими за українських". Суд не підтримав відводу прокурора.

Пізніше вона зажадала відводу колегії суддів, але його також не підтримали.

Пані Савченко хотів взяти на поруки колишній депутат, Герой України та дисидент Степан Хмара.

Раніше пані Савченко заявила, що почала голодування через свій арешт.

Служба безпеки України затримала Надію Савченко 22 березня після того, як Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком запланували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти та підірвати депутатів парламенту зсередини.

Під час засідання 29 березня, вона заявила, що перевезення зброї "у зворотній бік", відбувалося, аби "проаналізувати її походження".

Прокурори вважають, що на свободі пані Савченко може перешкоджати слідству, тому й наполягали на арешті. За їхніми словами, їй загрожує довічне ув'язнення.

Звинувачення проти Савченко

За версією слідства, для здійснення задуманого Надія Савченко нібито підмовила низку офіцерів Збройних сил України, зокрема і бійців 8-го полку спеціального призначення. Проте військові попередили СБУ та записували всі дії та плани пані Савченко.

Копирайт изображения Reuters Image caption Надія Савченко під час судового засіданні у Росії в 2015 році

Слідство представило докази, що Надія Савченко та Володимир Рубан двічі організували перевезення зброї з "ДНР" та показало відео, де вони обговорювали деталі майбутніх нападів та вбивств.

На записах СБУ пані Савченко говорила, що план узгодили з керівником "ДНР".

"Фантазії та вигадки"

Надія Савченко заперечує намір здійснити терористичний акт та вбити керівництво країни.

За її словами, вона більше року знала про стеження за собою і про діяльність підісланих до неї агентів влади. Тому під запис фантазувала та просто вигадувала неймовірні сценарії, які не планувала втілювати у життя.

Вона визнала, що дійсно перевозила зброю з "ДНР", проте робила це для того, щоб з неї не вбивали українських військових.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надію Савченко звинувачують у тому, що вона організувала перевезення зброї з "ДНР" разом з Володимиром Рубаном

За лінію розмежування, за її словами, вона їздила, щоб передавати допомогу українським військовополоненим та домовлялись про їхнє звільнення.

Пані Савченко також каже, що стала небезпечною для влади після того, як оголосила про намір брати участь у виборах президента та почала створювати власну партію.

З російської в'язниці в українську

Надія Савченко - професійний військовий льотчик, яка пішла на Донбас добровольцем навесні 2014 року.

Там вона потрапила в полон і майже два роки провела у російській в'язниці. Під час перебування в Росії вона стала народним депутатом України, адже партія "Батьківщина" зробила її першим номером свого виборчого списку восени 2014 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко під час позбавлення її депутатської недоторканності

У Росії її звинувачували у причетності до вбивства на Луганщині російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу.

Під час судового процесу у Росії Надія Савченко також оголошувала голодування. Вона стверджує, що голодування тривало понад 80 днів.

У травні 2016 року Надію Савченко обміняли на двох росіян Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, яких взяли у полон на Донбасі.

Одразу після повернення президент України надав їй звання "Герой України".

Проте невдовзі після повернення пані Савченко почала робити скандальні заяви щодо необхідності вести діалог з керівниками "ДНР" та "ЛНР", що різко змінило ставлення до неї.

Фракція "Батьківщина" навіть виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

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