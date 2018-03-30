Камера плавала в морі два роки і знайшла свого власника
За несподіваних та вдалих обставин, камера, яку загубили в морі понад два роки тому, повернулася до свого власника.
Її винесло водою на пляж у Тайвані. Знахідка була вкрита маленькими мушлями, тому була мало схожа на камеру. Втім, завдяки водонепроникному футляру, вона - в ідеальному робочому стані.
Камеру виявила група школярів з учителем, які вирішили спробувати знайти власника, поширивши пост у Facebook.
Вже наступного дня ситуація набула нового розвитку.
"Я не могла повірити в це. Мене дуже здивувало, коли мої друзі розповіли мені про це і надіслали мені пост із цими фотографіями", - розповіла BBC власниця камери Серіна Цубакіхара.
Студентка японського університету відпочивала на острові Ісігаки, Окінава, десь за 250 км на схід від Тайваню, коли загубила камеру у воді.
"Я займалася підводним плаванням, і випустила камеру, коли в одного з моїх друзів закінчився кисень і він потребував моєї допомоги", - розповідає Серіна.
Підводна Одіссея
Це було ще у вересні 2015 року: і коли камера випала з її рук, пані Цубакіхара подумала, що втратила її назавжди.
Але камеру у водонепроникному чохлі почала свою власну подорож довжиною у сотні кілометрів, а потім прибилася до берега.
Саме там її знайшла група дітей із початкової школи, які прибирали пляж.
Вчитель розповів BBC, що камеру підняв 11-річний хлопчик.
Її корпус був більше схожий на камінь, вкритий черепашками й мушлями.
За словами вчителя, всі подумали, що камера зламалася, але потім вони випадково знайшли кнопку, яка відчинила її чохол.
Жодна капля води, ймовірно, не потрапила на апарат, бо він був у гарному стані.
"Дивно те, що хлопчик ввімкнув камеру, і вона досі була заряджена!", - здивувався вчитель.
Пошуки власника
Повернувшись до школи, пан Лі та учні обговорювали, що робити з їхньою знахідкою.
Вчитель каже, що спершу деякі діти думали, що можуть залишити її собі.
"Інші ж запропонували нам спробувати знайти власника - і тому ми всі сіли, щоб подумати про те, як це зробити", - розповів пан Лі.
Він додав, що більшість знімків на камері були з Японії, тому вони написали повідомлення у соцмережі китайською та японською.
Пізніше пост поширили понад 10 тисяч разів і він таки дійшов до власниці - пані Цубакіхари.
Вона повідомила BBC, що планує поїхати до Тайваню у червні, щоб подякувати вчителю і школярам за те, що вони знайшли її камеру.
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