У Франції засудили зоозахисницю, яка раділа загибелі м’ясника в теракті

Копирайт изображения Getty Images Image caption 29 березня у Франції ховали жертв теракту у місті Треб, в тому числі Крістана Медве

Французьку активістку, яка раділа загибелі м'ясника внаслідок теракту, засудили до умовного терміну ув'язнення.

Жінка, яка дотримується веганства, тобто не вживає у їжу будь-яких продуктів тваринного походження, назвала "справедливістю" вбивство м'ясника Крістіана Медве джихадистом у місті Треб 23 березня.

"Отже, ви вражені, що вбивцю вбили терористи? А я ні, не маю жодного співчуття до нього, в цьому є справедливість", - написала зоозахисниця у Facebook.

Суд у містечку Сен-Годен засудив її до семи місяців умовно за виправдання тероризму.

Згідно з французьким законодавством, за виправдання тероризму передбачене ув'язнення на термін до семи років та штраф до 100 тисяч євро.

Крістіан Медве був однією з чотирьох жертв теракту у місті Треб, де джихадист захопив заручників у супермаркеті.

Внаслідок теракту також загинув підполковник французької жандармерії Арно Бельтрам, який обміняв себе на заручницю під час теракту. Після обміну джихадист вистрілив в нього, поліцейський помер через кілька годин.

25 березня у Франції арештували політика Стефана Пуссьє, який висловлював у Twitter радість з приводу загибелі підполковника Бельтрама. Арештованому загрожує ув'язнення за виправдання тероризму.

28 березня у Парижі урочисто попрощалися з підполковником Бельтрамом. Церемонію прощання відвідало керівництво країни, сотні політиків, тисячі школярів та студентів.

Президент Еммануель Макрон назвав загиблого поліцейського героєм та нагородив його посмертно Орденом почесного легіону - найвищою нагородою Франції.