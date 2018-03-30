Навіщо у США до "вечірки" залучили алігатора?
В американському штаті Луїзіана родина організувала "вечірку визначення статі" майбутньої дитини за участі алігатора та зафільмувала це.
У Facebook відеозапис набрав понад 7 млн переглядів та викликав гостру дискусію в соцмережах щодо безпеки таких забав та правил поводження з тваринами.
"Вечірки визначення статі" у США відбуваються в присутності родичів та друзів пари, яка очікує народження дитини. Майбутні батьки вигадують різні конкурси, щоб визначити стать дитини, з використанням речей синього та рожевого кольору, які символізують, відповідно, що має народитися хлопчик або дівчинка.
Родина Клібертів вирішила залучити до цієї вечірки домашнього алігатора Саллі.
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Майк Кліберт є власником ферми, де розводять цих небезпечних рептилій.
Під час вечірки він поклав в пащу алігатора кавун. Коли алігатор клацнув щелепами по кавуну, з нього полилося желе синього кольору. Це означало, що в родині Клібертів має народитися син.
Частина коментаторів розкритикувала пана Кліберта, через те, що поряд з алігатором на землі повзав хлопчик і власник ферми мусив притиснути рептилію до землі, аби убезпечити дитину.
Інші коментатори звинуватили власника алігатора в жорстокому поводженні з твариною, назвали його вчинок "жахливим".
"Вони використали цього нещасного алігатора для вечірки з визначення статі. Бажаю, щоб алігатор вкусив його за руку... він заслужив це", - прокоментував журналіст Яшар Алі у Twitter дії пана Кліберта.
Власник ферми відповів на критику у наступному відеозаписі, в якому зазначив, що "як мінімум десяток людей" могли забезпечити безпеку присутніх.
Пан Кліберт визнав, що алігатор раніше кусав його три рази.
Проте він зазначив, що є найкращим власником цих рептилій, і разом з родиною надає їм притулок. Негативні коментарі до відео він назвав "дуже підлими".
Один з коментаторів похвалив родину Клібертів. "Це найкраща вечірка з визначення статі, яку я колись бачив", - зазначив він.