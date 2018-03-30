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Колишній губернатор Каліфорнії та актор Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці в Лос-Анджелесі.

Це не перша операція 70-річного пана Шварценеггера на серці. У 1997 році лікарі вже замінювали акторові клапан аорти.

Наразі він перебуває у стабільному стані у лікарні Кедр-Сінай.

Його прес-секретар Даніель Кетчелл заявив, що операція пройшла успішно.

Канцлер Австралії Себастьян Курц написав у Twitter, що "з нетерпінням чекає знову побачити" пана Шварценеггера.

Актор відомий не лише як політик, але і як зірка Голлівуда. Одну із його головних ролей він зіграв у фільмі "Термінатор".

Пан Шварценеггер був губернатором Каліфорнії з 2003 по 2011 рік і пропрацював там два терміни.