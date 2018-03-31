Декларація Порошенка: 16 мільйонів доходів та зарплата на благодійність

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Президент України Петро Порошенко заповнив електронну декларацію та показав свої статки.

Загальна сума доходів, які президент отримав за 2017 рік, складає 16,3 мільйонів гривень.

При цьому зарплата склала 336 тисяч гривень і, за інформацією прес-служби глави держави, ці гроші він у повному обсязі перераховує на благодійні цілі.

Якщо порівняти з попереднім роком, то сума доходів збільшилася майже 4 мільйони гривень. У 2016 році доходи президента склали 12,3 млн грн.

На банківських рахунках, згідно з декларацією за 2017 рік, президент має 25,5 млн доларів, ще 21 тисячу доларів та 60 тисяч гривень зберігає готівкою. Марина Порошенко має в банку 100 тис. доларів та 4 тис. євро.

При цьому майже 3,5 млн доларів та понад 1 млн гривень глава держави позичив третім особам.

За 2017 рік президент отримав 15,8 млн грн. відсотків по депозитах.

Згідно з декларацією, президент має житловий будинок понад 1330 квадратних метрів в Козині (Київська область), та дві земельних ділянки в цьому ж населеному пункті загальною площею близько 35 тисяч квадратних метрів.

У Києві в президента теж є три земельних ділянки та дві квартири - 134 та 82 квадратних метрів. Ще одна квартира площею 68 квадратних метрів є у Вінниці.

Його дружина Марина Порошенко має квартиру в Києві в понад 80 квадратних метрів, земельну ділянку та садовий будинок в Бориспільському районі.

Глава держави також задекларував цінні картини, меблі, світильники, електронні пристрої, годинники, музичні інструменти, килими та ювелірні вироби.

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Згідно з декларацією, у Марини Порошенко дві норкові шуби, кожушок та шкіряні сумки від Dior та Chanel.

З транспорту президент задекларував автомобілі Mercedes 2010 року випуску, дружина - Jaguar 2008 року. Глава держави також безоплатно користується трьома автомобілями Mercedes 2010 року випуску.

В розділі декларації "Цінні папери" вказано, що Петро Порошенко є власником акцій Міжнародного інвестиційного банку на 20 млн грн., інвестиційних фондів "Прайм Ессетс Кепітал" на 375 тис. грн. та "Прайм Ессетс Кепітал" на майже 8 млн грн.

Протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

В прес-службі президента нагадують, що свою частку в найбільшому активі, корпорації "Roshen", президент передав у довірчу власність "Rothschild". А Липецьку кондитерську фабрику зупинили й закрили, згідно з рішенням менеджменту корпорації.

Президент вказав, що є кінцевим бенефеціаром ряду компаній, в тому числі заводу "Кузня на Рибальському", Міжнародного інвестиційного банку та Севастопольського морського заводу.

Проте дивідендів від цих підприємств у 2017 році він не отримував.

В прес-службі глави держави уточнили, що Севастопольський завод вказали в декларації, оскільки "де-юре з точки зору міжнародного та українського права це підприємство залишається українським".

Там нагадали, що Севастопольський морський завод, "спочатку було "націоналізовано" окупаційною владою Севастополя, а на початку цього року незаконно проголошено про його перехід в "державну власність Росії".

Також Петро Порошенко задекларував кошти, які витратив на відпочинок. Саме на туристичні послуги він витратив 2,7 млн гривень, проте окрім цього є ще витрати на проживання та транспорт.

У ЗМІ фігурувала сума витрат на відпочинок президента на Мальдівах близько 500 тисяч доларів. В прес-службі глави держави підкреслили: "Сума - в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ. Жодної копійки не витрачено із державного бюджету".

Що стосується благодійності президента України, то за повідомленням прес-служби, ці витрати в декларації не відображені, оскільки таку діяльність здійснювала не фізична особа, а всеукраїнська організація "Благодійний Фонд Порошенка" та юридичні особи, бенефіціарним власником яких є сам Петро Порошенко.

Там додали, що сума витрат на благодійність у 2017 році склала близько 200 млн грн. А загальна сума подібних витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 роки включно перевищила 800 млн грн.

Як відомо, 1 квітня спливає термін подачі електронних декларацій. Реєстр запрацював у серпні 2016 року. Його функціонування забезпечує Національне агентство із запобігання корупції.

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