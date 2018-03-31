Для візи в США хочуть вимагати дані соцмереж

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Адміністрація Дональда Трампа заявила, що хоче збирати інформацію з соціальних мереж стосовно всіх, хто хоче отримати візу для в'їзду в США.

Пропозиція, що надійшла від Державного департаменту, містить вимогу для більшості аплікантів надати деталі своїх акаунтів у Facebook та Twitter.

Таким людям доведеться розкрити інформацію із соціальних мереж за останні п'ять років.

Це нововведення торкнеться приблизно 14,7 мільйона людей на рік.

Інформацію використовуватимуть для ідентифікації та перевірки тих, хто хоче як імміграційну, так і не імміграційну візи.

Також аплікантів питатимуть про телефонні номери, електронні адреси та історію подорожей. Крім того, вони повинні повідомити, чи були коли-небудь депортовані з країни та чи були їх родичі залучені до терористичної діяльності.

Ця пропозиція не стосується громадян тих країн, з якими у США діє безвізовий режим

Раніше президент Дональд Трамп пообіцяв запровадити "екстремальний контроль" для іноземців, які в'їжджають до США. За його словами, це пов'язано з боротьбою з тероризмом.

"Підтримка надійних стандартів перевірки заявників на отримання візи - це динамічна практика, яка повинна адаптовуватися до нових загроз", - передає повідомлення Державного департаменту New York Times.

Цю пропозицію ще має затвердити офіс управління та бюджету. Але перед цим є два місяці на публічні обговорення.

Громадські організації вже засудили ці пропозиції, які ведуть до вторгнення в приватне життя, а також можуть нашкодити свободі слова.

"Тепер людям доведеться думати над тим, чи правильно зрозуміють або ж не зрозуміють урядовці те, що вони напишуть в інтернеті", - сказала Хіна Шамсі з Американського союзу громадянських свобод.

"Ми також стурбовані тим, що адміністрація Трампа визначає туманно та надзвичайно широко поняття "терористична діяльність ", це по суті може бути використане для дискримінації щодо іммігрантів, які не зробили нічого поганого", - додала вона.

Пропозиція Держдепартаменту включає також такі соцмережі: US Instagram, LinkedIn, Reddit і YouTube. Проте, New York Times повідомляє, що мова йде і про китайську Sina Weibo та російську VK.

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