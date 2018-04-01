Росія: губернатор подав у відставку на тлі пожежі у Кемерові

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Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв оголосив, що йде у відставку. Це сталося через тиждень після сильної пожежі у торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові, жертвами якої стали 64 людини.

Тулєєв записав відеозвернення, в якому висловив співчуття у зв'язку з пожежею і заявив, що "зробив усе, що міг".

"Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино правильним рішенням, тому що з таким важким тягарем на посаді губернатора, ну не можна, морально не можна", - сказав він.

Тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Кузбасу призначили заступника Тулєєва - Сергія Цивілєва.

Чутки про можливу відставку 73-річного Амана Тулєєва з'явилися ще влітку минулого року, коли губернатору зробили операцію на хребті, і він кілька місяців не з'являвся на людях.

Однак пізніше РБК і "Ведомости" з посиланням на джерела писали, що в Кремлі вирішили почекати з "почесною пенсією" для Тулєєва до президентських виборів, аби "не порушувати позиції сил в регіоні".

Однак після виборів ситуацію ускладнила велика пожежа в Кемерові.

У суботу газета "Коммерсант" з посиланням на джерела писала, що час відставки Тулєєва залежить від того, як швидко вдасться впоратися із наслідками пожежі в торговому центрі - надати допомогу сім'ям постраждалих, сприяти розслідуванню та поінформувати населення про вжиті заходи.

Сергій Цивілєв, який виконуватиме обов'язки губернатора, є гендиректором вугільного холдингу "Колмар". Саме він став на коліна перед жителями міста на мітингу після пожежі, а пізніше звинуватив протестувальників у спробі дискредитації влади.

Копирайт изображения Alexei Nikolsky/TASS Image caption 27 лютого Цивілєв зустрічався з Путіним

Ще до того, як на сайті Кремля з'явилося повідомлення про офіційне призначення, газета "Ведомости" повідомляла, що в регіоні були схвильовані новиною про можливе призначення Цвільова, оскільки він не належить до місцевих еліт.

27 лютого Цивілєв зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним і доповідав про успіхи "Колмару" - вугільного холдингу на базі родовищ високоякісного вугілля Нерюнгрінського басейну Якутії. Цівілеву належить 70% компанії, писали "Ведомости".

Передають також, що губернатор хотів залишити власного заступника.

Два роки тому анонімні джерела в Кремлі повідомляли ЗМІ, що у Москві намагаються умовити Тулєєва залишити посаду. Але спроби провалилися: Тулєєв знову подався на вибори.

Тулєєв - політичний старожил, колишній кандидат у президенти, колишній член КПРФ. З губернаторів, які очолили регіони ще при президентові Борисові Єльцині, на посадах до 2017 року залишилися тільки Тулєєв і голова Бєлгородської області Євген Савченко.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Десятки людей загинули під час пожежі в торговому центрі у російському місті Кемерово.

З усіх російських губернаторів тільки Тулєєв регулярно потрапляв до рейтингів політиків, яким довіряють росіяни (не лише жителі області).

Економічна модель Кемеровської області, що склалася за Тулєєва, навіть отримала назву "кемеровський соціалізм": це численні пільги, виплати, безкоштовні путівки, низькі тарифи. Іноді Тулєєв навіть щедро дарував вугілля окремим сім'ям.

Вугілля і руда - це основне джерело прибутків області. Але ціни на цю сировину падають, область отримує дедалі менше доходів. Внаслідок цього Кузбас зараз входить до числа лідерів серед російських регіонів за часткою прострочених громадянами кредитів.