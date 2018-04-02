Рештки китайської космічної станції впали на Землю

Копирайт изображения FRAUNHOFER Image caption Китайська космічна лабораторія Tiangong-1 була відстежена на радарі

Уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" ("Небесний палац"), які не згоріли в щільних шарах атмосфери, впали на Землю. Більшість елементів космічного апарату розпалися під час входження в атмосферу Землі над південною частиною Тихого океану. Про це повідомили у Китайському космічному агентстві.

Зокрема у їхньому повідомленні йдеться, що станція "Тяньгун-1" увійшла в атмосферу Землі в понеділок о 3:15 за Києвом або 00:15 GMT (за Гринвічем).

Астроном Джонатан Макдавел із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики написав у Twitter, що станція, імовірно, впала на північний захід від Таїті.

Запуск "Тяньгун-1" був важливою частиною амбітної космічної програми Китаю. Станція стала прототипом для кінцевої китайської космічної станції, запуск якої запланований на 2022 рік.

Запуск "Небесного палацу" відбувся 29 вересня 2011 року, а в кінці березня 2016 року станція повністю припинила функціонування.

Спочатку очікувалося, що "Тяньгун-1" згорить в атмосфері Землі наприкінці 2017 року, однак більш пізні прогнози показали, що станція припинить своє існування навесні 2018 року.

Очікувалося, що велика частина "Тяньгун-1" згорить при падінні в щільних шарах атмосфери, але частина уламків може досягти поверхні Землі.

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У 2016 році Китай підтвердив, що втратив контакт з "Тяньгун-1" і більше не може контролювати її рух, тому точно було невідомо, де вона впаде.

В управлінні моніторингу космічного сміття ESA прогнозували, що станція знову увійде в атмосферу Землі між 43 градусами північної та 43 градусами південної широти - це досить велика ділянка на північ і південь від екватора.

Фахівці Європейського космічного агентства прогнозували, що уламки "Тяньгун-1" впадуть на землю в період з 30 березня по 2 квітня.

Копирайт изображения AFP Image caption Запуск "Тяньгун-1" став важливою частиною амбітної космічної програми Китаю

Космічне сміття завжди падає на землю?

Космічне сміття, таке як відпрацьовані супутники і ракети, нерідко падає на землю. Однак більша його частина згорає в атмосфері або падає в океан, зазначає доктор Аботаніос.

Щоправда, зазвичай зв'язок з космічним апаратом зберігається і проводиться його контрольована посадка.

Для затоплення космічних апаратів і супутників, які відслужили свій ресурс, часто використовується акваторія в районі океанського полюса недоступності - Точки Немо. Це місце в південній частині Тихого океану, найбільш віддалене від населеної суші.

На океанському дні в цьому районі на площі близько 1500 кв. км спочивають уламки вже близько 260 супутників.

Що таке "Тяньгун-1"?

Китай став третьою після СРСР і США державою, яка самостійно запустила людину в космос. 15 жовтня 2003 р. корабель "Шеньчжоу-5" вивів на орбіту першого тайконавта Ян Лівея.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший китайський космонавт Ян Лівей став національним героєм

Запуск "Тяньгун-1" в 2011 році став першим етапом створення китайських пілотованих орбітальних станцій.

До "Тяньгун-1" було здійснено три експедиції, дві з яких були пілотованими. У 2012 році на модулі побувала перша китайська жінка-космонавт Лю Ян.

В кінці березня 2016 року "Тяньгун-1" припинила функціонування, перевищивши проектний термін служби на 2,5 року. У вересні того ж року на зміну "Тяньгун-1" була запущена одномодульна станція "Тяньгун-2".

У 2022 році Китай планує запустити багатомодульну орбітальну станцію, яка повинна стати третьою в світі після станцій "Мир" і Міжнародної космічної станції.

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