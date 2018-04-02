Призов-2018: куди відправлять юнаків
В Україні розпочався весняний призов на строкову військову службу. Загалом він триватиме два місяці - протягом квітня та травня.
Призову підлягають чоловіки від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я.
У Міноборони наголошують, що нових призовників не відправлятимуть в АТО.
"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", - розповів заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко.
Скільки й куди
Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні 2018-го до Збройних сил та інших військових формувань України планують відправити 15190 осіб.
З них найбільшу кількість призовників - 8990 осіб - мають відправити служити до Збройних сил України.
4000 осіб призвуть на службу до Національної гвардії України.
Призов 2018
Загалом планують призвати:
15190 осіб
З них:
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8990 до Збройних сил України
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4000 до Національної гвардії України
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1200 до Державної прикордонної служби
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1000 до Державної спеціальної служби транспорту
1200 осіб направлять до Державної прикордонної служби.
1000 призовників отримає Державна спеціальна служба транспорту.
Торічні методи "примусу"
Минулого року через дії деяких військкоматів із залучення призовників виникло кілька скандалів.
Зокрема у Києві та Львові відбулися рейди до нічних клубів, де юнакам призовного віку вручили повістки.
3 листопада поліцейські та військові прийшли на "Криву Липу" у Львові - вуличку, повну популярних серед молоді барів та кафе.
Раніше подібний рейд людей у формі відбувся на київський клуб Jugendhub.
Його відвідувачі призовного віку несподівано для себе опинилися трохи пізніше у військкоматі.
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Офіс омбудсмена тоді назвав дії силовиків незаконними і поскаржився на них у прокуратуру.
Пізніше правоохоронці заявили, що їхні дії не були пов’язані з призовом.