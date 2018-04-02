Призов-2018: куди відправлять юнаків

  • 2 квітня 2018
Призов Копирайт изображения Getty Images
Image caption Призову підлягають чоловіки, які придатні для строкової військової служби за станом здоров'я

В Україні розпочався весняний призов на строкову військову службу. Загалом він триватиме два місяці - протягом квітня та травня.

Призову підлягають чоловіки від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я.

У Міноборони наголошують, що нових призовників не відправлятимуть в АТО.

"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", - розповів заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко.

Скільки й куди

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Image caption Восени 2013 року призов в Україні скасували, однак вже у 2014 році, після початку бойових дій на Донбасі, його відновили

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні 2018-го до Збройних сил та інших військових формувань України планують відправити 15190 осіб.

З них найбільшу кількість призовників - 8990 осіб - мають відправити служити до Збройних сил України.

4000 осіб призвуть на службу до Національної гвардії України.

Призов 2018

Загалом планують призвати:

15190 осіб

З них:

  • 8990 до Збройних сил України

  • 4000 до Національної гвардії України

  • 1200 до Державної прикордонної служби

  • 1000 до Державної спеціальної служби транспорту

Джерело: Генштаб МОУ

1200 осіб направлять до Державної прикордонної служби.

1000 призовників отримає Державна спеціальна служба транспорту.

Торічні методи "примусу"
Image caption Очевидці розповідали: Криву Липу - вузеньку вуличку в центрі Львова - перекрили поліцейські та військові

Минулого року через дії деяких військкоматів із залучення призовників виникло кілька скандалів.

Зокрема у Києві та Львові відбулися рейди до нічних клубів, де юнакам призовного віку вручили повістки.

3 листопада поліцейські та військові прийшли на "Криву Липу" у Львові - вуличку, повну популярних серед молоді барів та кафе.

Раніше подібний рейд людей у формі відбувся на київський клуб Jugendhub.

Його відвідувачі призовного віку несподівано для себе опинилися трохи пізніше у військкоматі.

Офіс омбудсмена тоді назвав дії силовиків незаконними і поскаржився на них у прокуратуру.

Пізніше правоохоронці заявили, що їхні дії не були пов’язані з призовом.

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