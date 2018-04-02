Призов-2018: куди відправлять юнаків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Призову підлягають чоловіки, які придатні для строкової військової служби за станом здоров'я

В Україні розпочався весняний призов на строкову військову службу. Загалом він триватиме два місяці - протягом квітня та травня.

Призову підлягають чоловіки від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я.

У Міноборони наголошують, що нових призовників не відправлятимуть в АТО.

"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", - розповів заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко.

Скільки й куди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Восени 2013 року призов в Україні скасували, однак вже у 2014 році, після початку бойових дій на Донбасі, його відновили

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні 2018-го до Збройних сил та інших військових формувань України планують відправити 15190 осіб.

З них найбільшу кількість призовників - 8990 осіб - мають відправити служити до Збройних сил України.

4000 осіб призвуть на службу до Національної гвардії України.

Призов 2018 Загалом планують призвати: 15190 осіб З них: 8990 до Збройних сил України

4000 до Національної гвардії України

1200 до Державної прикордонної служби

1000 до Державної спеціальної служби транспорту

1200 осіб направлять до Державної прикордонної служби.

1000 призовників отримає Державна спеціальна служба транспорту.

Торічні методи "примусу"

Image caption Очевидці розповідали: Криву Липу - вузеньку вуличку в центрі Львова - перекрили поліцейські та військові

Минулого року через дії деяких військкоматів із залучення призовників виникло кілька скандалів.

Зокрема у Києві та Львові відбулися рейди до нічних клубів, де юнакам призовного віку вручили повістки.

3 листопада поліцейські та військові прийшли на "Криву Липу" у Львові - вуличку, повну популярних серед молоді барів та кафе.

Раніше подібний рейд людей у формі відбувся на київський клуб Jugendhub.

Його відвідувачі призовного віку несподівано для себе опинилися трохи пізніше у військкоматі.

Офіс омбудсмена тоді назвав дії силовиків незаконними і поскаржився на них у прокуратуру.

Пізніше правоохоронці заявили, що їхні дії не були пов’язані з призовом.