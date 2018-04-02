Трамп запропонував Путіну провести зустріч у Білому домі

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Президент США Дональд Трамп запропонував Володимиру Путіну вперше зустрітися з ним у Вашингтоні. Він озвучив цю пропозицію ще 20 березня, вітаючи пана Путіна з перемогою на виборах, повідомив на брифінгу помічник російського президента Юрій Ушаков.

Білий дім підтвердив цю інформацію. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що зустріч між паном Трампом і паном Путіним планують, але подробиць не надала.

"Як підтвердив сам президент 20 березня, через кілька годин після телефонної розмови з президентом Путіним, вони обговорювали двосторонню зустріч у "недалекому майбутньому" в кількох можливих місцях, у тому числі Білому Домі. Поки більше нічого не можемо додати", - йдеться у заяві прес-служби.

"Коли наші президенти розмовляли телефоном, пан Трамп запропонував провести зустріч у Вашингтоні", - сказав пан Ушаков.

На питання, коли може відбутися зустріч президентів у Вашингтоні, пан Ушаков відповів, що "це не обговорювалося".

Він зазначив, що попри розмову, планування зустрічі поки не ведуть.

"Якщо все буде нормально, я сподіваюся, американці не відмовляться від своєї пропозиції обговорювати можливість проведення саміту", - додав пан Ушаков.

За його словами, через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Лондоні "не було часу це обговорювати й не було кому обговорювати", хоча Росія вважає зустріч "дуже важливою і потрібною для обох країн і для всієї міжнародної спільноти".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Республіканець Джон Маккейн розкритикував Трампа за те, що він говорив із Путіним телефоном

Британія та низка європейських країн вже вислали російських дипломатів через імовірну причетність Росії до отруєння екс-розвідника Скрипаля у Британії.

У п'ятницю ввечері близько 170 російських дипломатів та членів їхніх сімей виїхали з Вашингтона.

Москва ж вирішила закрити генконсульство США у Петербурзі.

Дональд Трамп вступив на посаду на початку 2017 року. Відтоді вони зустрічалися із паном Путіним двічі - в липні на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі, а також в листопаді під час саміту АТЕС у В'єтнамі.

Під час другої зустрічі сторони потиснули один одному руки і коротко обмінялися репліками, в тому числі під час церемонії фотографування.