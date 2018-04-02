У Німеччині відкрився перший у світі музей такси

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такса - одна з найбільш популярних у світі порід собак

У баварському місті Пассау в Німеччині відкрився перший у світі музей такси - Dackelmuseum.

У музеї зібрані понад 4500 іграшок та речей, які демонструють популярність цієї породи собаки. Її називають "собакою-сосискою" та вважають символом Баварії.

Такса на ім'я Валді був талісманом Олімпіади 1972 року в Мюнхені.

Музей у Пассау створили двоє колишніх флористів, які збирали свою колекцію понад чверть століття.

Куратори музею кажуть, що в ньому представлена найбільша у світі колекція об'єктів, присвячених таксам. В експозиції - порцелянові фігурки такс, поштові марки та зображення, присвячені цій породі.

Копирайт изображения Reuters Image caption В експозиції музею представлені порцелянові фігурки такс, поштові марки та зображення, присвячені цій породі

"Світ потребує музею собак-сосисок. Жодна інша собака у світі не має такого ж визнання та популярності, як символ Баварії, собака-сосиска", - каже співзасновник музею Зеппі Кюбльбек.

Німці розводили такс ще у середні віки, їх використовували щоб викурити з нір лисиць, які крали в селян курей та качок. Пристрасть собак до охоти дуже цінувалася.

Серед багатьох шанувальників такси - фізик Альберт Ейнштейн, художник Пабло Пікассо, актор Леонард Німой.